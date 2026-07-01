Canarias mueve ficha y propone reducir las horas de guardia para desconvocar la huelga médica

La sanidad canaria ha redoblado esfuerzos y mejorado su oferta inicial para acabar con la huelga médica. La nueva propuesta –a la que ha tenido acceso este periódico– concibe avances en la conciliación, incluyendo una reducción del horario de las guardias (de 17 a 10 horas), 15 minutos más de descanso por cada hora realizada para los médicos con más guardias y una compensación mayor para quienes realicen más de 48 horas semanales, así como algunas mejoras retributivas. El acercamiento de la Administración a las demandas del colectivo médico han sido bien valoradas por los sindicatos, pero a los facultativos les sabe a poco y consideran que la oferta aún se debe afinar más para dar su brazo a torcer.

Estas son algunas de las conclusiones que surgen de la segunda propuesta que ha hecho la Consejería de Sanidad a UGT y CESM para tratar de calmar los ánimos y conseguir que la huelga de médicos –que le está costando entre cuatro y seis millones de euros por jornada– termine lo antes posible. El documento incluye algunas de las peticiones que había formulado UGT, como las guardias mixtas y la mejora de las libranzas. Sin embargo, para los sindicatos, aunque este documento supone un mayor acercamiento a las demandas del colectivo médico, no es lo que esperan.

"La propuesta continúa siendo claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades reales del colectivo", expone Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Sanitarios de UGT, que asegura que el reto del SCS es mucho más profundo: "el actual sistema está alejado del presente".

Por su parte, el sindicato médico (CESM) considera que la propuesta es un punto de partida para negociar, pero no para detener la huelga. "Tal y como está, hay que debatirla", indica Levy Cabrera, secretario provincial de CESM en Santa Cruz de Tenerife.

Mayor concreción y propuestas de conciliación

El documento se diferencia de la propuesta anterior en su concreción. Si en la primera oferta –que llegó a los sindicatos a mediados de junio–proponía una solución abstracta para establecer los turnos y guardias, en base "preferencias del personal facultativo" pero sin especificar horarios concretos; en esta última es más detallada y restrictiva. En concreto, establece dos turnos fijos: mañana (de 08:00 a 15:00) y tarde (de 15:00 a 22 horas), así como un turno de guardias de 22:00 a 8:00 horas, lo que reduce su duración a 10 horas, en lugar de las 17 actuales.

En términos de conciliación también se incluyen tres propuestas que no estaban contempladas en la primera oferta. Por un lado, se pretenden mejorar los descansos que hay tras las guardias, reconociendo el "desgaste" al que están expuestos los sanitarios, en general, debido a la "alta carga asistencial" y los facultativos en particular por ser uno de los grupos que "asume mayor volumen de guardias".

Bonificaciones para los grandes 'retenes'

En este sentido, la Administración plantea bonificaciones para aquellos que hagan cinco o más guardias al mes. La compensación supone que a partir de esa quinta guardia, cada hora devengue un descanso adicional de 15 minutos. La concesión de estos descansos estará, no obstante, sujeta a la disponibilidad de plantilla y las necesidades asistenciales. En el caso de que no se pueda disfrutar, se autorizará "de forma automática" una compensación económica equivalente al tiempo total de descanso acumulado según el precio fijado para la hora de guardia.

Canarias también propone mejorar el límite máximo de la jornada establecido en el Estatuto Marco, con un sistema de evaluación mensual, en lugar de semestral. Se define de esta manera para que, cuando todas aquellas horas extra realizadas por encima de las 48 horas semanales, se compense de manera inmediata en el mes siguiente.

En términos de conciliación, Sanidad propone regular la retribución de las guardias localizadas e incluir un complemento adicional cuando sea requerida la presencia física del médico. "El actual sistema está alejado del presente, debe incluir una disminución significativa de las largas jornadas que realizan los médicos y facultativos de Canarias, que no son óptimas ni para los profesionales ni para la población que se atiende", insiste García, que recalca que "todo ello no debe implicar una pérdida retributiva de los profesionales".

Las mejoras retributivas no convencen

Es precisamente esas mejoras retributivas donde la Administración ha encontrado hueso. La Consejería de Sanidad ha accedido a revisar al alza la carrera profesional y pagar mejor las guardias. Sin embargo, para los profesionales no es suficiente. "No han mejorado la oferta del pago por hora de guardia", explica Cabrera. En concreto, ambos documentos fijan un precio para las dos primeras guardias de 28,05 euros en Tenerife y Gran Canaria (30,58 euros en el resto de Canarias), uno de 30,15 euros entre la tercera y la quinta guardia (32,68 euros en el resto), y un último de 33,06 euros para la sexta y sucesivas (35,59 euros en el resto).

Tanto la primera como esta segunda propuesta contemplan los mismos plazos de implantación progresiva para garantizar la viabilidad presupuestaria, abonando el primer tercio a partir del próximo mes de septiembre, el segundo tercio en 2027 y completando el 100% en 2028.

Esta propuesta sí que contempla un calendario exacto de implantación de la carrera profesional, que en la propuesta anterior se limitaba a proponer que se adaptara a la media de las tres mejores del país. Esta nueva propuesta fija un calendario exacto de implantación en tres tramos: un tercio en 2027, otro en 2028 y el último en 2029. Además, añade una tabla detallada con las cuantías mensuales desglosadas por niveles (del 1 al 5) y grupos profesionales (A/A1, A/A2, C/C1, C/C2 y E). Sin embargo, para los médicos tampoco es suficiente. "Han puesto bien los tres primeros niveles, pero el 4 y el 5 nos encontramos por debajo", insiste Cabrera.

La huelga sigue adelante

UGT, que se sumó a las manifestaciones contra el SCS hace dos semanas, mantiene su convocatoria de huelga para el 23 de julio. Sin embargo, el sindicato espera una respuesta de la Administración antes. "Esperamos una reacción que nos permita solucionar esta situación lo antes posible", reclama Dacil García, portavoz de huelga de UGT. Además, UGT ha presentado un amplio documento de alegaciones con el objetivo de mejorar su contenido.

Por su parte, el sindicato médico –que lidera las movilizaciones desde diciembre del año pasado– también mantiene su calendario de movilizaciones, de momento, para septiembre y solicita que, además de cumplir su parte en Canarias, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, también se posicione e intervenga a nivel nacional. "Queremos que defiendan que haya una categoría específica (A1+) para aquellos que tengamos más de 300 créditos de formación y que se cree un ámbito específico de negociación con los facultativos", reclama Cabrera.