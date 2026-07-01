Canarias culmina la tramitación de los fondos Next Generation para energía

Canarias ha alcanzado el 100% de los objetivos comprometidos en la Estrategia de Energía Sostenible. Es decir, ha tramitado todas las solicitudes de fondos Next Generation destinados por Europa a la descarbonización de las Islas y que se reparten en 313 actuaciones certificadas y 85 megavatios de potencia renovable instalada. El logro ha servido para que el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, insista a Madrid en la necesidad de ampliar el plazo de justificación de subvenciones y evitar así la devolución de 240 millones de euros a Bruselas.

«Se consolida uno de los principales hitos de la legislatura en materia de transición energética como es la correcta ejecución de los fondos europeos Next Generation para que no tengan que ser devueltos. Cumplimos con Europa y cumplimos con Canarias», afirmó el consejero al finalizar el plazo otorgado por el Gobierno central (30 de junio).

Justificación

Ese cumplimiento se sustancia en la posibilidad de presentar ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Ministerio de Hacienda la prejustificación de un volumen de proyectos suficiente para acreditar el cumplimiento de los objetivos europeos.

Es, en definitiva, una muestra de que se ha llegado hasta donde ha sido posible, pero no lo era tener a estas alturas justificadas las obras de todos los proyectos aprobados. Por diversos motivos. Entre ellos, la incapacidad material del sector para acometer un elevado número de actuaciones en corto tiempo. Las patronales del metal de las dos provincias canarias –Femepa y Femete– aseguran que tampoco es viable incrementar el ritmo de trabajo porque no encuentran perfiles profesionales adecuados para ello.

Circunstancias especiales

Las mismas organizaciones han alertado de que considerar a los dos archipiélagos –Baleares ha hecho causa común con Canarias en busca de más tiempo– igual que al territorio continental es en sí un desacierto y un agravio. El stock no puede acumularse en estas dos comunidades autónomas y el ritmo de llegada de los suministros es más lento al depender de transportes por vía marítima. Simplemente con saber que el contenedor no se carga hasta estar completamente lleno describe la situación a la que aluden.

Además, la suma que han tenido que gestionar las administraciones canarias y balear, especialmente la primera, es mucho mayor a la del resto de territorios del Estado. La Estrategia de Energía Sostenible –Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia– para Baleares y Canarias se dotó con 197 millones de euros para la primera de ellas y 301,7 millones para la segunda. Esa mayor cuantía motivó también que una parte llegara más tarde que al resto de España, lo que también ha acortado el tiempo disponible para llegar antes de la fecha de cierre de plazo.

Más de lo exigido

El objetivo europeo contemplaba instalar 128 megavatios de renovables entre ambos archipiélagos antes del 31 de julio. A falta de un mes para esa fecha, ya se han certificado 143 megavatios, de los que 85 corresponden a Canarias, que además espera incrementar esa cifra.

Para terminar de concretar el contexto, el mismo IDAE ha conseguido de Europa dos años más para los proyectos de mayor tamaño que maneja. Entre ellos, los de exploración geotérmica que ya desarrollan sobre el terreno en el Archipiélago; en concreto en el municipio tinerfeño de Vilaflor. Ante esto, las Islas defienden la posibilidad de no cerrar la ventanilla aún, pero lo cierto es que ni Bruselas ha dado por el momento el brazo a torcer a pesar de tener sobre la mesa rutas alternativas.

Sin excusas

«Ya no hay excusas para no ampliar los plazos. Para que algunos proyectos estratégicos en las Islas, que ya están concedidos y presupuestados, puedan salir adelante y las ayudas no tengan que ser reembolsadas, sigue siendo necesario, y así lo hemos reiterado al ministerio, una prórroga de los plazos para que se puedan ejecutar y justificar estas subvenciones, tal y como nos siguen demandando los propios beneficiarios», sostuvo este miércoles Zapata.

Bruselas no da su brazo a torcer aunque la descarbonización de Canarias es también parte de la suya

El consejero insistió en que carece de sentido renunciar a recursos europeos cuando existen iniciativas viables pendientes únicamente de completar su ejecución administrativa. «No parece lógico que tenga que haber un reembolso de fondos si es posible ejecutar más presupuesto y poder integrar más energías renovables en el sistema eléctrico canario», añadió. En otras palabras, si existe dinero dispuesto y se ha demostrado el interés por aprovecharlo, ¿por qué pegarse un tiro en el pie? Porque lo cierto es que la descarbonización de Canarias es una parte de la descarbonización de Europa.

Cumplimiento de hitos

También se han superado los objetivos relacionados con las actuaciones de apoyo a la transición energética. Frente a las 287 actuaciones asignadas inicialmente a Canarias, ya se han certificado 313, contribuyendo a que el objetivo conjunto con Baleares alcance las 486, por encima de las 430 previstas. Pero el cumplimiento de los hitos europeos no se limita a esta estrategia.

La Consejería también ha logrado alcanzar los objetivos fijados para las convocatorias de autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos renovables. En este caso, el compromiso europeo pasaba por acreditar 83 megavatios entre generación y almacenamiento, mientras que Canarias ha conseguido prejustificar ya 140.

En el Plan Moves III se han concedido ayudas para 8.035 vehículos eléctricos y 3.055 puntos de recarga

A ello se suma la ejecución del programa Moves III correspondiente al periodo 2021-2024. La comunidad autónoma ha logrado acreditar la concesión de ayudas para 8.035 vehículos eléctricos y 3.055 puntos de recarga.