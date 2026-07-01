Canarias registra un repunte del 17,7% en muertes por enfermedades respiratorias

Canarias registró 18.333 defunciones en 2025, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al año anterior. Así lo reflejan los datos provisionales del informe Defunciones según la Causa de Muerte, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos muestran que más de la mitad de las muertes contabilizadas en el Archipiélago se debieron a tumores o a enfermedades del sistema circulatorio, que siguen siendo las principales causas de mortalidad. Sin embargo, uno de los repuntes más destacados se produjo en las enfermedades respiratorias, que aumentaron un 17,7% en comparación con 2024.

En total, Canarias contabilizó 4.892 muertes por tumores, un 0,6% más que el año anterior, y 4.533 fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio, con un incremento del 3,6%. Por su parte, las enfermedades del sistema respiratorio provocaron 2.898 defunciones, consolidándose como el tercer gran grupo de causas de muerte en las Islas.

Repunte de las enfermedades respiratorias

El aumento de la mortalidad por enfermedades respiratorias en Canarias se sitúa entre los datos más relevantes del informe. Este grupo incluye patologías como neumonías, enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otros procesos que afectan al aparato respiratorio, especialmente sensibles en población mayor o con enfermedades previas.

El incremento del 17,7% en las Islas supera el aumento registrado en el conjunto de España, donde las enfermedades respiratorias crecieron un 9% respecto a 2024. A escala nacional, este grupo representó el 12,4% de todas las defunciones.

En Canarias, además, se registraron 850 fallecimientos por enfermedades del sistema nervioso, un 7,7% más que el año anterior, y 938 muertes por enfermedades del sistema digestivo, lo que supone un incremento del 1,7%.

Tumores y enfermedades circulatorias, las principales causas

Los tumores continúan siendo una de las principales causas de muerte en Canarias, con casi 4.900 defunciones durante 2025. Las enfermedades del sistema circulatorio, entre las que se incluyen las patologías del corazón y los accidentes cerebrovasculares, se situaron muy cerca, con más de 4.500 fallecimientos.

La suma de ambos grupos supera ampliamente la mitad del total de muertes registradas en las Islas. Esta tendencia coincide con el patrón estatal, donde los tumores y las enfermedades cardiovasculares siguen concentrando buena parte de la mortalidad.

En el conjunto de España, los tumores fueron por segundo año consecutivo la primera causa de muerte natural en tasa, con 235,4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, por encima de las enfermedades del sistema circulatorio, que se situaron en 230 por cada 100.000 habitantes.

España registra más de 441.000 fallecimientos

En el conjunto del país se contabilizaron 441.270 defunciones en 2025, frente a las 433.527 de 2024. Del total, 222.711 correspondieron a hombres y 218.559 a mujeres.

La tasa bruta de mortalidad se situó en 894,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, con diferencias por sexo: 919,7 en hombres y 869,4 en mujeres.

El 95,7% de las defunciones se debieron a causas naturales, mientras que el 4,3% correspondieron a causas externas. Entre las muertes naturales, los tumores representaron el 26,3% del total y las enfermedades del sistema circulatorio, el 25,7%.

Las causas de muerte más frecuentes

En España, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la causa concreta de muerte más frecuente en 2025, con 26.711 fallecimientos, aunque esta cifra supone un descenso del 1,8% respecto al año anterior.

Dentro de las enfermedades circulatorias, las enfermedades cerebrovasculares ocuparon el siguiente lugar, con 22.341 defunciones, un 2,4% menos que en 2024.

Entre los tumores, las causas más frecuentes fueron el cáncer de bronquios y pulmón, con 23.479 muertes, un 0,9% más, y el cáncer de colon, con 10.610 fallecimientos, un 1,5% más.

Entre las enfermedades más habituales, los mayores aumentos de mortalidad se observaron en la neumonía, con un 8,5% más, y en la insuficiencia renal, con un 5,1% más. En cambio, descendieron las muertes por diabetes mellitus, un 3,4% menos, y por enfermedades cerebrovasculares.

Diferencias entre hombres y mujeres

El informe del INE también muestra diferencias por sexo en las principales causas de muerte.

En los hombres, las causas más frecuentes fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 16.830 fallecimientos; el cáncer de bronquios y pulmón, con 16.722; y las enfermedades cerebrovasculares, con 9.988.

En las mujeres, las primeras causas fueron la demencia, con 15.344 fallecimientos; las enfermedades cerebrovasculares, con 12.353; y la insuficiencia cardiaca, con 11.194.

Aumentan las muertes por causas externas

Las defunciones por causas externas también aumentaron en España. En 2025 se registraron 19.042 muertes de este tipo, 691 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 3,8%.

Por sexo, fallecieron por causas externas 11.992 hombres, un 3,3% más, y 7.050 mujeres, un 4,5% más.

Las caídas accidentales fueron la primera causa externa de muerte por tercer año consecutivo, con 4.814 fallecimientos, un 8,2% más. La segunda causa fue el ahogamiento, sumersión y sofocación, con 3.899 muertes, un 6,7% más.

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Los suicidios se situaron como tercera causa externa, con 3.808 fallecimientos, lo que representa un descenso del 3,7%. También bajaron las muertes por accidentes de tráfico, con una caída del 4,3%.