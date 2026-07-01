Canarias retirará el amianto de 12 centros educativos este año: otras 18 obras, la mayoría en Tenerife, quedan sin fecha

La Consejería de Educación detectó en 2021 la presencia de amianto en un total de 60 centros repartidos por toda Canarias. Desde entonces, esta sustancia –clasificada como cancerígena– se ha retirado de manera definitiva en la mitad de ellos, es decir, que en el otro 50% los trabajos, o no han acabado, o ni siquiera se han iniciado. Desde el departamento que dirige Poli Suárez aseguran que el desamiantado en doce de esos 30 colegios e institutos pendientes estará listo antes de que acabe este mismo año. Otros 18, sin embargo, aún no han sido intervenidos ni tienen fecha de ejecución.

El amianto (o uralita) es un mineral de origen natural cuyas fibras se pueden separar en filamentos finos y duraderos. Su uso se generalizó en numerosos sectores porque sus fibras son un excelente aislante; no es conductor de electricidad y es resistente al calor, al fuego y a los productos químicos. No obstante, también es una sustancia especialmente peligrosa porque, si se manipulan productos que lo contengan o se inhalan sus fibras, puede provocar graves dificultades respiratorias y cáncer de pulmón.

Por este motivo, la ley estatal de gestión de residuos obliga a retirar el amianto en edificios públicos y privados si el material está deteriorado, roto, ha llegado al fin de su vida útil –entre 25 y 30 años– o si se van a realizar obras. Los colegios e institutos, por acoger a menores de edad, son considerados espacios preferentemente vulnerables, al igual que los centros sanitarios.

Sin peligro para los alumnos

El director general de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación, Iván González, destaca que en este momento no existe ningún centro en Canarias en el que el amianto detectado suponga un riesgo para la comunidad educativa. "En aquellos en los que se ha detectado que estaba siendo nocivo se procedió a la retirada inmediata, pero en los colegios restantes hemos visto que está encapsulado; al no estar en contacto con el aire, no hay problemas para las personas que están en el edificio", aclara.

Se aprovechará el parón veraniego, pero las obras seguirán durante el curso

Al albergar algunas de las instalaciones más antiguas de Canarias, la mayoría de los centros educativos pendientes está en Tenerife, aunque también queda alguno en La Gomera y El Hierro. Los trabajos en la provincia oriental, en cambio, están algo más encaminados. En Fuerteventura y Lanzarote ya no queda ninguno y en Gran Canaria se adjudicó, hace apenas dos semanas, el contrato correspondiente a la obra de desamiantado y reposición de cubiertas en cinco institutos: tres en Las Palmas (IES Primero de Mayo, IES Pérez Galdós e IES Feria del Atlántico), uno en Agüimes (IES Joaquín Artiles) y otro en la Vega de San Mateo (IES Vega de San Mateo). "Estos cinco centros son los que ahora mismo tienen la mayor superficie de los que quedan y, por tanto, les hemos dado prioridad", apunta González.

¿Cuánto cuesta?

Estas intervenciones, que precisan un traslado de residuos a Península, pueden alcanzar hasta los 250.000 euros por centro. Cada año suelen realizarse reformas de este tipo, pero esta última, con un importe superior a los 1,4 millones, es la de mayor inversión hasta la fecha. "Normalmente se van aprobando de uno en uno, pero en esta ocasión lo hemos hecho en un lote de cinco centros", subraya.

Las obras se extenderán entre tres y cinco meses, dependiendo del centro. La idea, según explica el director general, es aprovechar el parón veraniego para adelantar todo lo posible. Aun así, lo más probable es que el curso 2026/2027 comience y los trabajos sigan desarrollándose. "Los plazos pueden reducirse, pero suele llevar bastante tiempo porque no solo hay que retirar el amianto, sino que también hay que reponer las cubiertas", sostiene. Para aquellos espacios en los que se retome la actividad lectiva antes de que finalice la obra, Educación ha diseñado un Plan de Seguridad y Salud: "No es incompatible, las clases pueden desarrollarse sin ningún problema".

Listado de centros

Antes de que concluya el año también está previsto actuar en otros siete centros: el CEIP Ansite, en Santa Lucía de Tirajana; el CEIP Aragón, en Las Palmas de Gran Canaria; el CEIP Aregume, en Los Silos; el CEIP César Manrique, en el Puerto de la Cruz; el CEIP Plus Ultra, en La Guancha; el CEO Vallehermoso; y el IES José María Pérez Pulido, en Los Llanos de Aridane.

Muchos ayuntamientos no han cumplido

González recuerda que la normativa establece que son los ayuntamientos los que tienen que elaborar un censo de los edificios con presencia de amianto. Este documento, a su vez, debe ser enviado a la Consejería de Transición Ecológica. "Muchos lo han hecho, pero hay otros tantos que no han cumplido y por eso hemos aprovechado las visitas a los centros que hacen nuestros técnicos, para revisar por nuestra propia", argumenta. Cualquier edificio construido antes del 2002 puede contener este material. A partir de ese año, se prohibió la fabricación y comercialización de cualquier tipo de amianto, por lo que los centros posteriores a esa fecha no necesitan siquiera ser revisados.

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¿Qué pasará con los residuos?

El problema que se presenta ahora es qué hacer con los residuos con amianto, ya que en abril Andalucía cerró la puerta a los envíos canarios de este material. Hasta el momento, la única alternativa que ha encontrado el Archipiélago es una planta en Toledo, pero solo sirve para pequeñas cantidades que, al viajar más lejos, serán más caras de enterrar. El único material que podrá seguir esta ruta, por tanto, será el más urgente y el 99% de las obras restantes quedarán paralizadas.