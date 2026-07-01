La Velada del Año VI apuesta por Canarias: La Pantera y Lucho RK entre las estrellas del cartel de Ibai

Ibai Llanos ha desvelado el cartel completo de la Velada del Año VI, el evento de streaming y entretenimiento más seguido del mundo latinoamericano, y la expectación no ha dejado de crecer desde el anuncio. La edición de este año vuelve a reunir a algunos de los nombres más potentes de la música internacional, con artistas como Anuel AA, Bad Gyal, Yandel y Juanes, que encabezarán la parte musical del evento.

Canarias vuelve a tener peso en el gran evento de streaming

La participación de La Pantera y Lucho RK consolida la presencia de talento canario en uno de los formatos de entretenimiento digital más virales del planeta.

Ambos artistas se han abierto camino en la escena urbana en los últimos años, logrando una creciente popularidad dentro y fuera del archipiélago. Su inclusión en La Velada del Año VI supone un salto importante en términos de visibilidad, al tratarse de un evento seguido por millones de espectadores en directo desde distintos países.

La conexión de Canarias con este tipo de eventos no es nueva. En ediciones anteriores, nombres como Quevedo ya habían situado al archipiélago en el foco internacional, consolidando su papel dentro de la música urbana española.

Un cartel con grandes estrellas internacionales

La Velada del Año VI vuelve a apostar por una mezcla de géneros y estilos que combina música urbana, pop latino y artistas de gran trayectoria internacional.

La presencia de Anuel AA, Bad Gyal, Yandel y Juanes refuerza el carácter global del evento, que cada año crece en audiencia y repercusión mediática, convirtiéndose en uno de los espectáculos digitales más importantes del mundo. El evento se ha consolidado como uno de los eventos más virales de Internet, con millones de espectadores simultáneos y un impacto que trasciende el mundo del streaming.

La incorporación de artistas canarios en esta edición refuerza además la expansión de la escena musical del archipiélago, que continúa ganando espacio en los grandes escenarios internacionales.