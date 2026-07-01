La chocolatina de Binter se toma vacaciones y deja paso a los sabores del verano

La chocolatina de Binter también se va de vacaciones este verano. La aerolínea canaria ha adaptado su servicio a bordo durante los meses de más calor y sustituirá temporalmente su icónico dulce por otros productos que resisten mejor las altas temperaturas.

Entre el 1 de julio y el 14 de octubre, los pasajeros recibirán como snack de cortesía alternativas como Donuts glasé, galletas multicereales integrales o papas Munchitos, según el horario del vuelo y las necesidades del servicio.

Con esta medida, la compañía busca mantener la calidad de la atención a bordo y evitar que el calor afecte al estado de los productos ofrecidos durante el trayecto.

Sabores canarios a bordo

La aerolínea mantiene además su apuesta por incorporar productos vinculados a Canarias en la experiencia de vuelo. Binter ha reforzado en los últimos años la presencia de marcas y sabores del Archipiélago en su servicio a los pasajeros, dentro de su objetivo de apoyar al tejido productivo local.

La compañía defiende que cada elección responde a una intención clara: poner en valor la calidad de lo cercano y contribuir al desarrollo económico de las Islas.

Productores, empresas y marcas canarias forman parte de una propuesta que busca conectar el servicio a bordo con la identidad del Archipiélago, sin perder de vista el bienestar del pasajero.

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Así, durante los meses de verano, la tradicional chocolatina descansará hasta el otoño mientras otros productos toman el relevo en los vuelos de Binter.