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Clavijo llama a la población a colaborar con las víctimas del terremoto en Venezuela a través de las ONG en el terreno

El presidente canario pide canalizar la ayuda por medio de organizaciones sociales ante las dificultades del país sudamericano para adquirir alimentos y medicinas

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

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Lucía Feijoo Viera

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EFE

Arrecife

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha llamado este miércoles a la población a colaborar con Venezuela a través de entidades del tercer sector como Cáritas o Cruz Roja, ya que "es prácticamente imposible, tal y como están las infraestructuras de Venezuela y cerrado el espacio aéreo, poder mandar de aquí alimento".

"Tenemos que mandar recursos para que las entidades los puedan adquirir", ha dicho tras mantener un encuentro en Arrecife con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y su vicepresidenta, María Jesús Tovar, tras el cual ha señalado ante los periodistas que toda ayuda se está canalizando a través de las 22 entidades isleñas que operan sobre el terreno.

"Muchas dificultades en Venezuela para atender la tragedia"

Ha precisado además que en Caracas y La Guaira, zonas más afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio, el dispensario para poder dar medicamentos y alimentos a todos los afectados está en funcionamiento.

"Es evidente que el Estado venezolano está teniendo muchas dificultades para atender una tragedia de esta magnitud", ha lamentado el presidente canario.

Dos personas fallecidas de origen canario

Hasta el momento, se mantiene la cifra de dos personas fallecidas en este desastre natural con origen canario: la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, y una de sus primas, con vínculos con la isla de La Gomera, Olga Morales, que estaba pasando unos días en su vivienda.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, ha dicho por su parte, durante un foro celebrado en Madrid sobre la reconstrucción de La Palma organizado por EFE, que siguen pendientes de una comunidad canaria en Venezuela que está formada por más de 50.000 personas.

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Fernando Clavijo (i) y Oswaldo Betancort, este miércoles, en el Cabildo de Lanzarote

Fernando Clavijo (i) y Oswaldo Betancort, este miércoles, en el Cabildo de Lanzarote / Adriel Perdomo/Efe

Entre ella, comunidades muy importantes en algunas de las zonas más afectadas por este doble seísmo, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter.

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