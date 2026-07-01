La crisis de la vivienda golpea a los milenials: el 46% no tiene ahorros y el esfuerzo ya alcanza el 35% del sueldo

Según el estudio “Cuando la vivienda se convierte en un factor de riesgo financiero” de AXA Partners, realizado a partir de encuestas y análisis de expertos, el 46% de los milenials no dispone de ahorros suficientes para comprar una vivienda, un dato que duplica al del conjunto de la población, donde este porcentaje se sitúa en el 28%.

Además, el informe refleja que esta generación, actualmente entre los 35 y 44 años, es la más afectada por las dificultades de acceso a la vivienda, ya que un 71% señala el precio como principal obstáculo frente al 55% del total de encuestados.

Una generación marcada por dos crisis económicas

Los expertos explican que los milenials han tenido que afrontar momentos clave de su vida laboral en contextos especialmente complicados: primero la recesión de 2008, que coincidió con su entrada en el mercado laboral, y ahora una nueva etapa de encarecimiento del mercado inmobiliario.

“A diferencia de generaciones más jóvenes, este colectivo debería estar consolidando su proyecto de vida, pero el actual contexto de vivienda les golpea con especial fuerza”, señala Ernesto López, director de Credit & Lifestyle Protection de AXA Partners España.

El informe va más allá del acceso a la vivienda y concluye que este problema se ha convertido en un riesgo financiero estructural para los hogares españoles. El 91% de los encuestados considera que el alto coste de la vivienda aumenta la vulnerabilidad económica de las familias. En este contexto:

El 68% destina al menos una cuarta parte de sus ingresos al alquiler o la hipoteca

El esfuerzo medio alcanza el 35% de la renta familiar

El 23% de los inquilinos destina más de la mitad de su sueldo a la vivienda

Esto significa que, especialmente en alquiler, el esfuerzo económico es más del doble que entre quienes tienen hipoteca.

Menos ahorro, menos movilidad y más incertidumbre

Las consecuencias no se limitan al gasto mensual. Según el estudio:

El 60% afirma que la vivienda reduce su capacidad de ahorro

El 44% se ve obligado a recortar otros gastos

El 30% reconoce sentir inseguridad o preocupación económica

Archivo - Viviendas en construcción / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Además, la presión del mercado limita decisiones vitales como formar una familia, cambiar de empleo o mudarse a otra ciudad.

El problema se agrava por un déficit estructural de oferta. El Banco de España cifra en 750.000 viviendas el déficit acumulado entre 2021 y 2025, según su último Informe Anual. El organismo advierte de que el acceso a la vivienda es un “enorme problema social y económico” que no solo afecta a los jóvenes, sino que también puede frenar el crecimiento del PIB.

El informe concluye que la vivienda ya no es únicamente un problema de acceso residencial, sino un factor estructural que condiciona la estabilidad financiera de las familias españolas. Mientras tanto, los milenials se consolidan como la generación más afectada por un mercado que combina precios récord, falta de oferta y dificultades crecientes para ahorrar o emanciparse.