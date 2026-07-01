El Gobierno de Canarias presenta a la FECAM el Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, presentaron hoy al Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), presidido por la alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación, María Concepción Brito, las líneas estratégicas del futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030.

Este encuentro se celebró después de la reunión mantenida ayer con los cabildos insulares y da continuidad al proceso impulsado por el Gobierno de Canarias para dar a conocer el contenido del futuro Plan de Vivienda 2026-2030 y recoger las aportaciones de la ciudadanía y administraciones.

Durante la reunión, Pablo Rodríguez señala que el objetivo del Gobierno de Canarias es que el nuevo Plan de Vivienda nazca del consenso entre las distintas administraciones y responda a las necesidades reales de cada isla y de cada municipio. "Queremos que este sea un documento construido entre todas las administraciones. La vivienda es el principal reto que afronta Canarias y, para darle respuesta, necesitamos contar con la colaboración de todos los organismos", señala el consejero.

Asimismo, Rodríguez agradece la disposición mostrada por la FECAM y por los municipios para participar activamente en la elaboración del Plan y valora la propuesta de creación de una comisión de seguimiento durante el proceso de elaboración del mismo y antes de su aprobación definitiva.

El consejero también aprovechó el encuentro para hacer un llamamiento a los ayuntamientos sobre la importancia de seguir poniendo suelo público a disposición del Instituto Canario de la Vivienda para incrementar la oferta de vivienda protegida. "El ICAVI ya está impulsando promociones en los suelos de los que dispone y muchos de ellos cuentan incluso con los proyectos redactados que pertenecen al actual Plan de Vivienda de Canarias. Si queremos seguir ampliando el parque público de vivienda será imprescindible que los municipios continúen cediendo suelo para desarrollar nuevas promociones que pertenecerán al nuevo Plan", ha afirmado.

Rodríguez agradeció la implicación de la FECAM y de los cabildos insulares durante el desarrollo de las distintas medidas normativas impulsadas por el Gobierno de Canarias en materia de vivienda durante la legislatura. En este sentido, recalca el papel que desempeñan ahora los cabildos tras asumir competencias en esta materia. Además de poner en valor el trabajo conjunto que ya vienen desarrollando con el Instituto Canario de la Vivienda y Visocan.

Cogobernanza en favor de un Plan Canario de Vivienda

Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, objeta que La FECAM apuesta por seguir trabajando desde un modelo de cogobernanza, junto al Gobierno de Canarias, con el objetivo de consensuar un nuevo Plan Canario de Vivienda que dé respuesta a las necesidades actuales del Archipiélago.

La presidenta destaca la colaboración mantenida en los últimos años con la Consejería en programas gestionados directamente a través del ICAVI, como el de rehabilitación de vivienda, especialmente en el ámbito rural y en municipios de menos de 20.000 habitantes.

De esta manera, subrayan el nuevo plan contemple líneas específicas para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. Resaltando, además, aquellas medidas en las que los ayuntamientos pueden participar de manera directa, así como la posibilidad de contar con mayores recursos para satisfacer la demanda existente.

Una de las aportaciones realizadas por la FECAM es la posibilidad de constituir una comisión de seguimiento entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos, con el fin de avanzar en el consenso del Plan de Vivienda y mantener dicha comisión durante su posterior desarrollo y ejecución.

Cuatro ejes para reforzar la política de vivienda en Canarias

Durante la reunión, el consejero explicó que el futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 se estructura sobre cuatro grandes ejes de actuación que marcarán la política pública de vivienda durante los próximos años.

El primero de ellos se centra en el incremento del parque público de vivienda mediante la construcción de nuevas promociones; el segundo, en la rehabilitación del parque residencial y la regeneración de barrios; el tercero contempla el mantenimiento y refuerzo de las líneas de ayudas destinadas al alquiler, la compra de vivienda y otros programas de apoyo a la ciudadanía; mientras que el cuarto incorpora, como principal novedad del Plan, un conjunto de incentivos para impulsar la construcción de vivienda protegida de promoción privada.

Además, el consejero hace hincapié que el Gobierno de Canarias está incorporando progresivamente en las licitaciones que se favorezca la construcción industrializada con el objetivo de reducir los plazos de ejecución, mejorar la sostenibilidad de las promociones y dar respuesta a la falta de mano de obra especializada que atraviesa el sector. En este sentido, explicó que el Ejecutivo puso en marcha en dos proyectos piloto, uno en San Bartolomé de Tirajana y otro en San Sebastián de La Gomera, en los que se ha establecido como requisito que las viviendas se ejecuten mediante un sistema de construcción 100 % industrializado. La promoción de San Bartolomé de Tirajana ya ha cerrado el plazo de presentación de ofertas y aceptado cuatro propuestas, mientras que la de San Sebastián de La Gomera continúa en fase de licitación. "Estas promociones marcarán un antes y un después para evaluar las ventajas de este modelo constructivo. Nos permitirá reducir los tiempos de ejecución y responder a la escasez de mano de obra que existe actualmente en la construcción tradicional", añadió.

Para concluir, Rodríguez explicó que el Gobierno solicita tanto a la FECAM como a los cabildos que aprovechen el periodo de participación abierto hasta el próximo 30 de julio para formular todas las aportaciones que consideren oportunas sobre estos cuatro ejes.