El Gobierno de Canarias reivindica su «hermandad» con el pueblo saharaui y Vox reclama «actos»

El Gobierno de Canarias reafirmó este miércoles su «hermandad» con el pueblo saharaui durante una comparecencia en el Parlamento regional del viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Paula Jover.

Perestelo defendió que el Ejecutivo respalda las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental y sostuvo que cualquier actuación en ese territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui es «ilegal». «Nos sentimos hermanados con el pueblo saharaui, por lo que cualquier agresión que sufra ese pueblo también nos interpela», afirmó.

Cooperación con Marruecos

Al mismo tiempo, defendió mantener una relación de «diálogo, cooperación y desarrollo» con Marruecos, aunque «con pleno respeto al derecho internacional y a los derechos del pueblo saharaui», y recordó que las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Estado.

Vox se posiciona con el Sáhara

Durante el debate, Jover reclamó que el respaldo expresado por el Gobierno se traduzca en «actos» frente al «expansionismo marroquí» sobre el Sáhara Occidental y rechazó que Canarias quede supeditada a las decisiones de Marruecos.

CC denuncia el silencio de España

Por su parte, el diputado de Coalición Canaria Mario Cabrera denunció el «silencio cómplice y vergonzoso» del Gobierno de España y de la Unión Europea tras el reciente ataque con drones marroquíes contra miembros del Frente Polisario, al considerar que responde a una política de «hechos consumados», y advirtió de que «Canarias no puede mirar hacia otro lado»