El negocio prohibido con los herejes que Canarias no podía cortar

En 1597, dos años después del ataque de Drake a Las Palmas, 46 reos protestantes desfilaron ante la Inquisición canaria en un auto de fe. Para entonces, las aguas del Archipiélago eran cada vez más inseguras y los puertos ya no miraban igual a quienes llegaban desde el Atlántico europeo.

El comercio seguía siendo necesario, por muchas órdenes que llegaran de la Corona, y el puerto no podía permitirse obedecerlo todo. La guerra, el corso y el contrabando habían cambiado el clima. No hacía falta ser corsario para quedar bajo sospecha. Un inglés, un flamenco o un francés podían ser comerciantes, marineros de paso, intermediarios, contrabandistas o enemigos, a veces varias cosas a la vez. En ese terreno también se movió la Inquisición.

Lo de 1597 venía de lejos. Fue la parte más visible de una tensión que llevaba décadas creciendo. El protestantismo no había sido siempre una obsesión para el Santo Oficio en las Islas. Durante buena parte del siglo XVI, ingleses, flamencos, franceses y otros hombres del norte de Europa formaban parte del paisaje portuario canario. No estaban fuera del sistema ni vivían en la sombra. Estaban dentro del engranaje portuario, como una pieza incómoda, pero necesaria.

A medida que las ideas reformadas se extendían y empezaban a preocupar también dentro de la Monarquía Hispánica, cambió la forma de mirar a esos extranjeros. Durante años se movieron en un terreno ambiguo. No hubo una persecución sistemática, pero tampoco estaban precisamente tranquilos. Con Felipe II, la guerra con Inglaterra y el aumento del contrabando, ese margen se fue estrechando.

Vigilar sin romper el negocio

El comercio siguió, no quedaba otra, muchas veces disfrazado, tolerado o sostenido por redes locales que tenían demasiado que perder si aquello se cortaba de golpe. Ahí la Inquisición encontró también un papel que iba más allá de la fe. Vigilaba herejías, pero en la práctica servía para intervenir contra enemigos de la Monarquía Hispánica.

La segunda mitad del siglo XVI fue, precisamente, el periodo de mayor actividad procesal del tribunal canario. Fueron 1.133 causas de fe, la mitad del total del Tribunal, explica el historiador Francisco Fajardo Spínola. También entonces se instruyó la mayoría de los procesos contra protestantes. De los 190 protestantes procesados en Canarias, 151 lo fueron en esa segunda mitad del siglo.

Plano de Las Palmas realizado por Leonardo Torriani en 1590. / LP/DLP

Thomas Nichols fue uno de los primeros casos claros. Era inglés, trabajaba para una casa londinense y acabó denunciado en La Laguna por dos mujeres a las que conocía. Pasó más de tres años preso en Las Palmas, lo enviaron después a Sevilla y salió libre gracias a gestiones diplomáticas inglesas. La Inquisición lo encerró como sospechoso y, al hacerlo, le dio material para contar su versión al volver a Inglaterra. Su caso terminó entrando en la Leyenda Negra, no como gran episodio central, sino como una pieza más de aquella literatura antiespañola.

Nichols deja ver bien ese margen. No hacía falta una gran conspiración doctrinal para acabar ante el Santo Oficio, pero tampoco cada denuncia terminaba en condena, ni mucho menos en muerte. Un extranjero protestante podía tener socios, apoyos y buenos contactos, que siempre era mejor que no tenerlos, pero aun así tenía que medir cada paso y procurar no darle a nadie un motivo.

El riesgo de cualquier roce

Con John Sanders se ve hasta dónde podía llegar una disputa menor. Llegó a Las Palmas en 1565, venía de Plymouth y vendía sardinas y tejidos en una casa de la Herrería. Discutieron por el precio y aquello acabó ante la Inquisición. Lo acusaron de romper un papel con una figura religiosa y él, viendo al momento lo que podía venírsele encima, lo besó y dijo que no sabía que aquello fuera una imagen. De poco le sirvió. Algunos dominicos calentaron el caso, Sanders fue detenido y terminó saliendo en el auto de fe de 1569, después de cuatro años preso.

Historias como la de Sanders suenan absurdas hoy, pero no quedan tan lejos. Aparecen una y otra vez en épocas de conflicto, antiguas y modernas, con gente aprovechando el ruido de la guerra, la religión o la política para cobrarse rencillas viejas, o para abrir otras nuevas.

En Canarias la contradicción se veía rápido. La Inquisición y las propias autoridades locales debían vigilar a hombres que movían buena parte del comercio insular. Peligrosos para la Monarquía Hispánica, pero útiles para el puerto. Por eso no faltaron apoyos locales. En Tenerife, regidores, cosecheros y hacendados salieron a veces en defensa de aquellos extranjeros, incluso frente al propio Tribunal.

Pedro de Ponte, rico y poderoso regidor con negocios con ingleses, fue señalado por proteger a comerciantes que más de una vez también eran corsarios. Se decía que no dejaba que nadie hablara mal de los ingleses ni los tratara mal, como recoge Fajardo Spínola.

El puerto funcionaba con otras reglas. Desde 1558, las autoridades debían revisar los barcos extranjeros por si traían libros prohibidos. A través del control religioso se sabía quién llegaba, qué traía, de dónde venía y con quién solía tratar. Aquellos chequeos abrieron más de un problema diplomático.

Prohibiciones y disfraces

En 1585 se dio un paso más y se prohibió comerciar con Inglaterra y con los rebeldes de los Países Bajos, pero el tráfico no se cortó. Solo se escondió mejor. A menudo se movía bajo banderas ajenas. Sobre el papel se obedecía a la Corona; en la práctica seguían entrando mercancías y saliendo vinos.

La Inquisición empezó a mirar no solo lo que creía el extranjero de turno, sino lo que representaba en tiempos de guerra. Muchos no llegaban ante el Santo Oficio solo por herejía, sino por estar vinculados a países con los que la Monarquía Hispánica estaba en guerra o en tensión. Por eso sus procesos no siempre acababan en condena. A veces también entraba la diplomacia.

Lo curioso es que Madrid terminó frenando al propio tribunal canario. El inquisidor Claudio de la Cueva había encarcelado a marinos extranjeros y embargado barcos y haciendas. Desde el Consejo se le recordó que no debía proceder si antes no constaba un delito contra la fe cometido en territorio español.

La necesidad de comerciar, incluso con el enemigo, no fue solo una cuestión canaria. También pesaba en la Península. Cuando la presión económica apretaba, las prohibiciones también empezaban a moverse, no por tolerancia religiosa, sino por algo bastante más práctico.

En la Canarias del siglo XVI, el protestante extranjero no era solo un disidente religioso. Su fe importaba, claro, y la herejía se perseguía, pero muchas veces su procesamiento tenía detrás algo más que doctrina. Hubo miedo religioso, cárcel y excesos, pero también guerra de fondo, comercio, intereses locales y rencillas personales. Luego, desde Inglaterra o los Países Bajos, algunas de esas historias se usaron contra la Monarquía Hispánica. No necesitaban inventarlo desde cero. Bastaba contarlo de forma interesada hasta hacer pasar algunos casos por norma.