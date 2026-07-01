Las muertes por ahogamiento aumentan un 15% en Canarias y se cobran 31 fallecidos en seis meses

Canarias cerró el primer semestre del año con 31 personas fallecidas por ahogamiento en espacios acuáticos, una cifra que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 27 víctimas mortales. Entre los fallecidos de enero a junio figuran tres menores, según los datos difundidos por la Asociación para la Prevención de Accidentes Acuáticos Canarias, 1500 Km de Costa.

El balance refleja un aumento no solo de las muertes, sino también del conjunto de personas afectadas por accidentes en zonas de costa, piscinas y otros espacios acuáticos del Archipiélago. En total, durante los seis primeros meses del año se registraron 97 afectados, un 23% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando fueron 79.

Además de los 31 fallecidos, la estadística recoge 12 personas en estado crítico, 13 heridos graves, 10 moderados, 12 leves y 19 rescatados ilesos.

Junio deja seis fallecidos, dos de ellos menores

El mes de junio terminó con seis muertes por sumersión en Canarias. Entre las víctimas se encuentran dos menores, de 1 y 4 años, que fallecieron ahogados en piscinas en Fuerteventura y Lanzarote, respectivamente.

En ese mismo mes también se contabilizaron cuatro accidentados críticos, dos graves, dos leves y dos personas rescatadas ilesas.

La asociación subraya que la presencia de menores en este tipo de sucesos sigue siendo una de las principales preocupaciones. En lo que va de año, 14 menores se han visto afectados por accidentes acuáticos en las Islas. De ellos, tres fallecieron, cinco resultaron heridos graves, dos moderados, dos leves y otros dos salieron ilesos.

Las piscinas, el entorno de mayor riesgo para los niños

Según Canarias, 1500 Km de Costa, la piscina es el entorno más habitual en los ahogamientos que afectan a menores en el Archipiélago.

La entidad recuerda que una parte muy elevada de estos accidentes se relaciona con la falta de vigilancia directa. De acuerdo con sus datos, el 90% de los percances infantiles en el agua se producen por una ausencia de atención o supervisión suficiente por parte de los adultos responsables.

La prevención en piscinas, tanto públicas como privadas, exige vigilancia constante, especialmente en niños pequeños. La organización insiste en que bastan pocos segundos de descuido para que se produzca una situación crítica.

Tenerife encabeza las muertes por ahogamiento

Por islas, Tenerife continúa como el territorio con más fallecidos por ahogamiento durante el primer semestre. La Isla registra 13 episodios mortales, por delante de Fuerteventura, con 6; Gran Canaria, con 5; El Hierro, con 3; La Gomera, con 2; y Lanzarote, con otros 2. En La Graciosa no se ha contabilizado ninguna muerte por esta causa en el periodo analizado.

La distribución refleja la incidencia de estos accidentes en zonas con gran presión costera y turística, aunque los sucesos se producen en distintos tipos de espacios: playas, puertos, zonas rocosas, piscinas, charcones y piscinas naturales.

Más de la mitad de los siniestros mortales se produjeron en playas, que concentran el 58% de los casos. El 24% tuvo lugar en puertos y zonas de costa; el 10%, en piscinas; y el 8%, en charcones y piscinas naturales.

La mayoría de víctimas son hombres

La media mensual de fallecidos por ahogamiento en Canarias se sitúa en cinco personas durante la primera mitad del año. Del total de víctimas mortales, 22 fueron hombres y 9 mujeres.

Por edades, 12 de los fallecidos eran adultos, cinco tenían más de 60 años y en 11 casos no consta la edad. Entre las víctimas cuya nacionalidad ha sido identificada, 15 eran personas extranjeras.

En cuanto a la actividad que realizaban en el momento del accidente, casi la mitad de los fallecidos eran bañistas. Este grupo suma 15 muertes, el 48% del total.

Otros siete fallecimientos, el 22%, corresponden al epígrafe de "otros", que incluye a personas que caen al agua tras un golpe de mar, un resbalón o un accidente desde un muelle, un acantilado o un paseo marítimo. También murieron tres submarinistas y tres pescadores, ambos grupos con un 10% del total. En otros tres casos no consta esta información.

Más de la mitad de los fallecidos se metieron al mar con avisos activos

Uno de los datos más relevantes del balance es la relación entre los accidentes y las situaciones de mala mar. Según la asociación, 19 de las 31 personas fallecidas, el 61%, se habían metido en el mar durante episodios de prealerta o alerta por fenómenos costeros adversos activados por el Gobierno de Canarias.

Además, el 47% del total de afectados, 46 personas, también sufrió accidentes en zonas acuáticas durante estos periodos de riesgo costero.

La entidad insiste en la importancia de atender las indicaciones oficiales y evitar el baño o actividades en el mar cuando existen avisos por oleaje, viento o corrientes. Estas condiciones aumentan el riesgo incluso para personas con experiencia.

Más accidentes por la tarde

El balance también permite observar en qué franjas horarias se producen más sucesos. El 52% de las muertes en el agua ocurrieron por la tarde, mientras que el 23% se registró por la mañana y el 6% durante la noche. En el resto de los casos no se precisa la hora.

La mayor concentración de accidentes en horario de tarde puede estar vinculada a una mayor presencia de usuarios en playas, piscinas y zonas de baño, aunque la asociación no establece una causa única.

Prevención ante el aumento de víctimas

Canarias, 1500 Km de Costa insiste en la necesidad de reforzar la prevención y la vigilancia en los espacios acuáticos. La organización recuerda que buena parte de los accidentes se pueden evitar siguiendo recomendaciones básicas: