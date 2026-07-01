Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Drag Carnaval de Las PalmasTiempo CanariasTemporada UD Las PalmasSara Carbonero en CanariasVenezuelaSucesos Las PalmasTerremoto Gran CanariaCarolina Darias - Granca Live Fest
instagramlinkedin

El papa León XIV agradece por carta la acogida recibida en Canarias tras su visita histórica: "Que Dios bendiga la labor evangelizadora que llevan adelante"

La Diócesis de Canarias recibe la misiva con "profunda alegría y gratitud" y extiende el reconocimiento del pontífice a los voluntarios, sacerdotes y fieles que participaron en la organización y desarrollo del viaje del santo padre a las Islas

Despedida de Gran Canaria del papa León XIV

Despedida de Gran Canaria del papa León XIV

Miguel Rodríguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El papa León XIV, tras regresar a Roma después de su visita a España, ha enviado una carta al obispo de Canarias, José Mazuelo, en la que agradece la "entrañable acogida" que le brindaron los ciudadanos canarios y la Diócesis de Canarias. El pontífice pide a Mazuelos que haga extensivo el mensaje a Cristóbal Déniz, obispo auxiliar de Canarias, al comité organizador y a toda la comunidad cristiana.

"Que Dios bendiga la labor evangelizadora que llevan adelante en esas islas del Atlántico, que se hace pan partido y compartido en gestos cotidianos de amor y cercanía para tantos hermanos y hermanas que atraviesan momentos de dificultad", puede leerse en la misiva, fechada en el Vaticano el 15 de junio, tres días después de finalizar su viaje a Canarias. "Invocando la intercesión maternal de Nuestra Señora del Pino sobre toda esa Iglesia particular, les imparto de corazón la Bendición Apostólica", concluye León XIV.

La Diócesis de Canarias ha hecho pública la carta este miércoles. "La Iglesia diocesana recibe la carta con profunda alegría y gratitud", explica la Diócesis, que se compromete a continuar siendo "una comunidad que hace presente el Evangelio a través de la cercanía, el servicio y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de dificultad".

Carta enviada por el papa León XIV a Canarias en agradecimiento por la acogida

Carta enviada por el papa León XIV a Canarias en agradecimiento por la acogida / LP/DLP

Para la diócesis de Canarias, esta carta constituye un "motivo de satisfacción y un hermoso recuerdo" de la primera visita de un papa a las islas. "El mensaje del santo padre supone también un reconocimiento al esfuerzo realizado por voluntarios, sacerdotes, religiosos, instituciones y fieles que, con generosidad y entrega, hicieron posible el desarrollo de un acontecimiento eclesial que dejó una profunda huella espiritual y humana", especifican.

Noticias relacionadas y más

Con la difusión de esta carta, la Diócesis desea compartir con toda la sociedad canaria la cercanía del santo padre y agradecer nuevamente la extraordinaria implicación de quienes contribuyeron a que esta visita histórica se viviera como una auténtica fiesta de fe, comunión y esperanza.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el nuevo hotel de cuatro estrellas de Rafa Nadal: 142 habitaciones y un enclave único en Canarias
  2. La leishmaniasis ya circula entre los perros de Canarias: 'Hay que tomar medidas preventivas adicionales para protegerlos
  3. El primer premio de la Lotería Nacional cae en Canarias
  4. Cuica', la nueva canción de Quevedo y Ptazeta que convierte un canarismo en canción
  5. “Pensé que era el único”: así sintieron los vecinos de Gran Canaria el terremoto de magnitud 3,9 esta madrugada
  6. Quevedo explica el verdadero motivo por el que no hace giras en estadios
  7. El chavismo restringe la llegada de ayuda a la zona
  8. Sin noticias de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

El papa León XIV agradece por carta la acogida recibida en Canarias tras su visita histórica: "Que Dios bendiga la labor evangelizadora que llevan adelante"

El papa León XIV agradece por carta la acogida recibida en Canarias tras su visita histórica: "Que Dios bendiga la labor evangelizadora que llevan adelante"

El Gobierno canario reprocha al PSOE y NC que prefieran pagar a los bancos antes que invertir en los ciudadanos

El Gobierno canario reprocha al PSOE y NC que prefieran pagar a los bancos antes que invertir en los ciudadanos

La chocolatina de Binter se toma vacaciones y deja paso a los sabores del verano

La chocolatina de Binter se toma vacaciones y deja paso a los sabores del verano

Los últimos "isleños": de Canarias a Luisiana en la lucha por la independencia de EE.UU.

Los últimos "isleños": de Canarias a Luisiana en la lucha por la independencia de EE.UU.

Canarias descarta abrir cuentas para donar a Venezuela tras localizar 2,1 millones sin entregar de la riada de Vargas

Canarias descarta abrir cuentas para donar a Venezuela tras localizar 2,1 millones sin entregar de la riada de Vargas

La Policía Nacional incorpora 176 nuevos agentes para reforzar la seguridad en Canarias

La Policía Nacional incorpora 176 nuevos agentes para reforzar la seguridad en Canarias

Venezuela y Canarias unidas en el Granca Live Fest 2026 gracias a la iniciativa de Danny Ocean

Venezuela y Canarias unidas en el Granca Live Fest 2026 gracias a la iniciativa de Danny Ocean

La tragedia del Valbanera lleva a la Pulitzer Mirta Ojito a buscar sus raíces en Canarias

La tragedia del Valbanera lleva a la Pulitzer Mirta Ojito a buscar sus raíces en Canarias
Tracking Pixel Contents