¿Cuáles son las oficinas de Correos en las que se puede tramitar la subsanación para la regularización?
El periodo finaliza el 30 de septiembre y la gestiones se pueden realizar en 27 oficinas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
F. Gabriel Peniza Mejías
Correos se coordina con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, poniendo sus oficinas a disposición del Estado para ayudar en el proceso de regulación extraordinaria de personas migrantes que inició el día 16 de abril cuyo plazo cerró el 30 de junio.
De esta forma Correos colabora en la admisión de subsanaciones de las solicitudes presentadas en plazo durante el proceso de regulación. Para esta labor, el interesado dispone de 27 oficinas ubicadas en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Oficinas y horarios donde tramitar las subsanaciones
Las oficinas se distribuyen de la siguiente manera: 14 en Santa Cruz de Tenerife y 13 en Las Palmas de Gran Canaria. Todas las oficinas atenderán de 8:30 a 14:30, y además algunas de ellas prestarán servicio también de 14:30 a 17:30 de la tarde. Correos insiste la posibilidad de acudir sin cita previa.
Las oficinas ubicadas en Las Palmas son:
Arrecife, C/ Manolo Millares, Local N.º 114 esquina Caldera de Taburiente
Las Palmas de Gran Canaria, C/ Granadera Canaria 28
Las Palmas de Gran Canaria, Av. Primero de Mayo 62
Las Palmas de Gran Canaria, C/ Bernardo de la Torre 30
Las Palmas de Gran Canaria, C/ Echegaray 58
Las Palmas de Gran Canaria, C/ Anzofe 18-20 (C/V GORDILLO)
Las Palmas de Gran Canaria, CR Tamaraceite 60
Maspalomas, Av.Tirajana 37
Morrojable, C/ Buenavista 5
Puerto del Rosario, C/Canalejas 2
Telde, C/ Pacorro Henández Benítez 2
Tías- Puerto del Carmen, Manguia 2
Vecindario, Av. Canarias 145
Las oficinas ubicadas en Santa Cruz de Tenerife:
Adeje, C/ Tinerfe el Grande 34
Costa del Silencio, C/ Luis Álvarez Cruz 6
El Médano, Pz. de Galicia 1, 4
Los Cristianos, C/ Roque de Jama 16
Los Llanos de Aridane C/ Real 3
San Cristóbal de La Laguna, CR La Cuesta - Taco 120
San Cristóbal de La Laguna, Pz Santo Domingo 5
Santa Cruz de La Palma, Cl Dársena del Muelle Deportivo 10
Santa Cruz de Tenerife, Av. Islas Canarias 125
Santa Cruz de Tenerife, Pl. España 2
Santa Cruz de Tenerife, C/ Enrique Wolfson 34
Valverde, Correo 3
En la web de Correos.es se puede encontrar información en la pestaña inicial del portal y ver horarios de las oficinas que tienen atención mañana y tarde. Las funciones se mantendrán durante los meses de julio, agosto y septiembre.
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