Estas son las zonas dónde más calor hará hoy miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles una intensificación del calor en Canarias, con temperaturas que podrán rozar o alcanzar los 40 grados en puntos del archipiélago. La jornada estará marcada también por la presencia de calima, intervalos de nubes y claros y viento alisio moderado a fuerte, con rachas que podrán ser muy fuertes en zonas expuestas.

En las capitales, Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 30 grados de máxima y Las Palmas de Gran Canaria se quedará en 27 grados. En ambos casos, la mínima prevista será de 22 grados.

El ambiente será especialmente caluroso en medianías y zonas del sur, sureste y oeste de varias islas, donde las máximas superarán ampliamente los 34 y 35 grados. En Gran Canaria, los valores podrán situarse entre 37 y 40 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.

La calima afectará sobre todo a medianías y zonas altas, con mayor incidencia en las vertientes sur. Además, las temperaturas nocturnas serán elevadas en algunos puntos, con mínimas que apenas bajarán de los 25 a 27 grados en zonas de medianías del sur y suroeste.

El viento soplará del nordeste, moderado a fuerte, con rachas especialmente intensas en interiores, vertientes sureste y noroeste, y zonas expuestas. En algunos puntos de Gran Canaria y La Gomera podrán superarse ocasionalmente los 80 kilómetros por hora.

En el mar, se esperan vientos del nordeste de fuerza 5 a 6, con probables intervalos locales de fuerza 7. Habrá fuerte marejada, ocasionalmente mar gruesa, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

LANZAROTE — Calima en altura y viento intenso en el sur

Habrá intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en los litorales del norte durante las primeras horas. También se espera calima en altura. Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo ligeros ascensos en las máximas. En zonas del interior sur se podrán superar los 30 o 32 grados. El alisio soplará moderado, con intervalos fuertes en el interior y el sur, donde son probables rachas muy fuertes, especialmente de madrugada.

Temperaturas (°C): Arrecife 21 / 31

FUERTEVENTURA — Más de 32 grados en el interior sur

Predominarán los intervalos de nubes medias y altas, con presencia de calima en altura. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en la vertiente este y subirán ligeramente en la oeste. En áreas del interior sur se superarán los 32 o 34 grados. El alisio será moderado, con intervalos fuertes en zonas de interior y al sur de Jandía, donde podrán darse rachas puntualmente muy fuertes, sobre todo de madrugada y por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 21 / 29

GRAN CANARIA — Hasta 40 grados en medianías del sur y oeste

Se esperan intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Habrá calima en medianías y zonas altas, más notable en la vertiente sur. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos que podrán ser notables en las mínimas de medianías del suroeste. Se superarán los 35 o 37 grados, y localmente los 37 o 40 grados, en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25 o 27 grados en estas zonas. El alisio soplará moderado a fuerte, con mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste, donde las rachas muy fuertes podrán superar los 80 km/h de madrugada y por la tarde. En el suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 / 27

TENERIFE — Calor acusado en el sur, sureste y oeste

Habrá intervalos de nubes medias y altas, junto a nubes bajas en zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas. En cumbres centrales existe baja probabilidad de lluvias ocasionales, especialmente por la tarde. También se espera calima en medianías y zonas altas, más significativa en la vertiente sur. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos que podrán ser notables en las mínimas de medianías. Se superarán los 34 grados en la vertiente sur del área metropolitana y los 35 grados, sin descartar valores locales de 37 grados, en medianías del sureste, sur y oeste. El alisio será moderado, con intervalos fuertes y probables rachas puntualmente muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste. En el suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 / 30

LA GOMERA — Más de 34 grados y rachas muy fuertes

Se prevén intervalos de nubes medias y altas, además de nubes bajas en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. La calima estará presente en medianías y zonas altas, con mayor incidencia en la vertiente sur. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, pudiendo ser notable el ascenso de las mínimas en medianías del suroeste. Se superarán los 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste. El alisio será moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en vertientes este y noroeste, donde podrán superar ocasionalmente los 80 km/h. En el suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 / 28

LA PALMA — Ascenso térmico y calor en medianías del oeste

En el norte, por debajo de los 600 o 700 metros, se esperan intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Habrá calima ligera en medianías y zonas altas. Las temperaturas registrarán un ascenso ligero a moderado, que podría ser notable en las mínimas. Se podrán superar los 34 grados en medianías y zonas altas del oeste. El alisio soplará moderado, con intervalos fuertes y probables rachas ocasionales muy fuertes en los extremos sureste y noroeste. En el oeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 / 28

EL HIERRO — Calima ligera y más de 34 grados en el sur

Habrá intervalos de nubes medias y altas, además de nubes bajas por debajo de los 400 o 500 metros en el norte durante las primeras y últimas horas. Se espera calima ligera en medianías y zonas altas, más significativa en la vertiente sur. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos que podrían ser notables en las mínimas de medianías del suroeste. Se superarán los 34 grados en medianías del sur y zonas altas. El alisio soplará moderado, con intervalos fuertes y probables rachas puntualmente muy fuertes en los extremos sureste y noroeste. En el suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): Valverde 18 / 26