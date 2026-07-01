Venezuela y Canarias unidas en el Granca Live Fest 2026 gracias a la iniciativa de Danny Ocean

Danny Ocean llegará este fin de semana al Granca Live Fest, en Las Palmas de Gran Canaria, con una iniciativa que va más allá de la música. El cantante venezolano ha anunciado que durante sus conciertos en Europa habrá un código QR para que el público pueda realizar donaciones destinadas a ayudar a Venezuela.

La medida tendrá una parada simbólica en Canarias. El artista actuará este viernes 3 de julio en el Granca Live Fest a las 21.00 de la noche, en el Estadio de Gran Canaria, dentro de una jornada que reunirá también a Carlos Rivera, Juan Luis Guerra y Lola Índigo, entre otros.

Un concierto convertido en punto de ayuda a Venezuela

En el mensaje publicado en sus redes sociales, Danny Ocean explica que él y su equipo llevaban días analizando cómo podían ser útiles ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Con los compromisos de su gira europea ya en marcha, la decisión fue convertir cada concierto en una oportunidad para ayudar.

La fórmula será directa: durante cada show, los asistentes encontrarán un código QR desde el que podrán donar a organizaciones que ya trabajan sobre el terreno. El propio artista resume el sentido de la iniciativa con una frase sencilla: “Cada aporte, por pequeño que sea, suma”.

El compromiso del artista no se limita al código QR. En su comunicado, Danny Ocean asegura también que todo lo que genere esta gira será destinado a apoyar esta causa. El cantante reconoce que se trata de un momento difícil para subirse a cantar, pero afirma que está tratando de encontrar la fuerza para hacerlo.

Venezuela, golpeada por una emergencia humanitaria

El llamamiento de Danny Ocean llega después de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio. Según, la Oficina Humanitaria de Naciones Unidas, dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon la región centro-norte del país, con daños en Caracas y otros estados, hospitales afectados, interrupciones de servicios básicos y la declaración del estado de emergencia.

Lucía Feijoo Viera

La música, el puente de ayuda desde Canarias

En ese contexto, el paso de Danny Ocean por Gran Canaria cobra gran importancia. Canarias mantiene un vínculo histórico, familiar y emocional con Venezuela, un país presente en la memoria de miles de hogares del Archipiélago.

El Granca Live Fest, escaparate masivo

El Granca Live Fest celebra su edición de 2026 del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, una cita que vuelve a situar a la Isla en el mapa de los grandes festivales del verano. La programación oficial reúne a artistas nacionales e internacionales como Maroon 5, Alejandro Sanz, Aitana, Juan Luis Guerra, Dani Martín, Ms. Lauryn Hill, Lola Índigo, Carlos Rivera y el propio Danny Ocean.

Así, el Granca Live Fest vivirá este viernes una de sus noches más especiales. Danny Ocean traerá sus canciones a la capital grancanaria, pero también una invitación concreta a ayudar. En una tierra tan unida a Venezuela como Canarias, su concierto será mucho más que música: será una oportunidad para estar cerca de quienes más lo necesitan.