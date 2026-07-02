Aagesen prevé que la subasta de eólica marina sea antes de fin de año y se instalará "donde haya aceptación"

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este jueves que el Gobierno mantiene como objetivo convocar antes de que finalice el año la subasta de eólica marina, aunque ha evitado concretar si Canarias estará entre los territorios donde se instalarán los primeros proyectos.

Preguntada expresamente por la posibilidad de que el Archipiélago pueda acoger estas primeras instalaciones, Aagesen ha señalado que "todavía no hay respuesta" y que el Ejecutivo debe analizar toda la información recibida durante el proceso de consulta pública. En cualquier caso, ha insistido en que la implantación de esta tecnología se hará únicamente "donde haya aceptación del territorio".

La ministra ha defendido que la eólica marina forma parte de la estrategia del Gobierno para aprovechar al máximo el potencial renovable de España, pero ha subrayado que su desarrollo deberá contar con el respaldo de la ciudadanía y de los territorios afectados. "Es importantísimo que se cuente con el territorio, con la ciudadanía, para que los proyectos lleguen", ha remarcado.

Aagesen ha recordado que el despliegue de esta energía se enmarca en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), aprobados tras un proceso con "muchísima participación". Además, ha explicado que el Gobierno ya sacó a consulta pública la orden con las bases para convocar la subasta, por lo que ahora corresponde definir los criterios definitivos y determinar dónde podrán ubicarse los primeros proyectos.

En el caso de Canarias, la ministra no ha avanzado plazos ni decisiones concretas, pero ha dejado claro que la aceptación social y territorial será un elemento clave para cualquier desarrollo futuro de eólica marina en las islas.

Asimismo, Aagesen ha defendido que la apuesta del Ejecutivo por esta tecnología no se limita a la producción energética, sino que busca impulsar toda la cadena de valor asociada. En este sentido, ha recordado la convocatoria de más de 200 millones de euros en ayudas para adaptar los puertos al despliegue de renovables y eólica marina, una línea de apoyo de la que casi la mitad ha ido destinada a Galicia, a través de una alianza entre los puertos de A Coruña y Ferrol.

La ministra ha evitado fijar una fecha concreta para la subasta, aunque ha asegurado que “hay margen” para celebrarla este año y que ese sigue siendo el objetivo del Gobierno.