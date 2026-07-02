Canarias activa el convenio con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para autorizar sus aeródromos y helipuertos

La publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) culmina la puesta en marcha del instrumento de colaboración que permitirá a la Comunidad Autónoma desarrollar plenamente sus competencias sobre los aeródromos y helipuertos de uso restringido existentes en el archipiélago. El acuerdo, firmado el pasado 15 de junio, establece el procedimiento de coordinación entre ambas administraciones para la autorización, apertura al tráfico, supervisión y regularización de estas infraestructuras, garantizando el cumplimiento de la normativa de seguridad operacional.

Marco de colaboración

El convenio, publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias, desarrolla el marco de colaboración entre ambas administraciones sin alterar el reparto competencial. Así, corresponde a la Comunidad Autónoma autorizar el establecimiento, la apertura al tráfico y las modificaciones de los aeródromos de uso restringido, así como los aeródromos eventuales, mientras que AESA mantiene las funciones de comprobación del cumplimiento de las normas técnicas de seguridad operacional, inspección aeronáutica y supervisión normativa.

Primera comunidad en formalizar el convenio

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, destacó recientemente que Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma en formalizar un convenio de estas características con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, lo que permitirá avanzar en el ejercicio efectivo de las competencias reconocidas por el Estatuto de Autonomía, reforzando la seguridad jurídica y la coordinación administrativa en unas infraestructuras esenciales para la conectividad, la atención sanitaria, la gestión de emergencias y la prestación de servicios públicos.

Asimismo, señaló que este marco facilitará tanto la regularización de instalaciones ya existentes como la tramitación de nuevos proyectos, agilizando los procedimientos administrativos y reforzando la cooperación técnica entre ambas administraciones.

Seis meses para resolver

El texto publicado regula de forma detallada todo el procedimiento de autorización de estas infraestructuras, desde la comprobación del cumplimiento de las normas técnicas hasta la autorización de apertura al tráfico, estableciendo que AESA dispondrá de un plazo máximo de seis meses para resolver las comprobaciones técnicas previas en cada expediente. Además, el acuerdo prevé la continuidad de los expedientes ya iniciados antes de su firma para evitar retrasos en su tramitación.

Comisión de seguimiento

El convenio también crea una comisión de seguimiento integrada por representantes del Gobierno de Canarias y de AESA, así como grupos de trabajo especializados para coordinar la tramitación de expedientes, compartir criterios técnicos y realizar el seguimiento del Plan de Regularización de Infraestructuras Aeronáuticas de interés público (PRIA), impulsado para normalizar la situación de helipuertos sanitarios, de emergencias y otras instalaciones que han pasado a utilizarse de forma permanente. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro, y no supondrá coste económico para ninguna de las dos administraciones.

Once infraestructuras autorizadas

Actualmente, Canarias cuenta con once infraestructuras aeronáuticas de competencia autonómica autorizadas. Entre ellas figuran los aeródromos de Antigua, en Fuerteventura, y El Berriel, en Gran Canaria.

Asimismo, están autorizados los helipuertos de Artenara, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y Puerto Las Palmas (PalmasPort), en Gran Canaria; San Sebastián de La Gomera; Puntagorda, en La Palma; Adeje, Hospital Universitario de Canarias y Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, así como el helipuerto de La Guancha.

Más de una quincena, en tramitación

El proceso de regularización continúa con más de una quincena de infraestructuras en distintas fases de tramitación.

En El Hierro avanzan los expedientes de los helipuertos de Frontera Base GES y del Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes. En Fuerteventura se tramita el helipuerto del Hospital General Virgen de la Peña.

En Gran Canaria continúan los trabajos sobre el aeródromo de Agaete; los helipuertos del Edificio de Servicios Esenciales, El Berriel, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y La Aldea; el hidroaeródromo de Puerto Las Palmas y la plataforma de operaciones aéreas de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).

En La Palma permanecen en tramitación los helipuertos de la Base EIRIF, el Hospital Universitario de La Palma y Puntagorda. En Lanzarote continúan los expedientes del Hospital Doctor José Molina Orosa y de La Graciosa, mientras que en Tenerife avanzan los del helipuerto del Edificio de Servicios Esenciales y el hidroaeródromo de Tenerife.

Reunión para los aeropuertos de interés general

La publicación del convenio coincide, además, con una nueva reunión técnica entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para seguir avanzando en la participación de la Comunidad Autónoma en la gestión de los aeropuertos de interés general del archipiélago, un proceso distinto al regulado por este acuerdo pero que forma parte del desarrollo de las competencias aeroportuarias previstas en el Estatuto de Autonomía.