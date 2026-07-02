Canarias ya tiene más autónomos que parados

El Gobierno de Canarias ha situado al colectivo autónomo en el centro de su acción a través del Plan Respaldo Autónomos que articula, por primera vez en el Archipiélago, una política integral para las personas trabajadoras por cuenta propia. La hoja de ruta, impulsada desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, que dirige el vicepresidente Manuel Domínguez, busca que emprender en Canarias sea, en palabras del Ejecutivo, más fácil, más justo y más sostenible.

La estrategia parte de un hito sin precedentes: la creación de la Dirección General de Autónomos, primer órgano de la Administración autonómica dedicado en exclusiva a este colectivo. Esta estructura ha permitido diseñar y poner en marcha el Plan Respaldo Autónomos, un paquete que acompaña a la persona autónoma desde que decide emprender hasta la consolidación de su negocio.

Junto a la Dirección General, el Gobierno ha puesto en marcha el Observatorio del Trabajo Autónomo de Canarias (OBECAN), una herramienta estadística que permite conocer la realidad del colectivo en tiempo real y ajustar las políticas públicas a sus necesidades. Este seguimiento, elaborado con ATA Canarias, es la base de las líneas de ayuda diseñadas, desde el emprendimiento femenino hasta el relevo generacional.

El plan se sostiene sobre cuatro pilares: facilitar la financiación mediante la bonificación de intereses de préstamos para inversiones productivas; favorecer la conciliación laboral y familiar con los programas Concilia; generar empleo con la línea +Uno52 para la primera contratación indefinida; y proteger frente a la enfermedad mediante el programa de compensación de cuotas por incapacidad temporal. A estos ejes se suman medidas fiscales, como la ampliación de la franquicia del IGIC, y el trabajo en curso sobre segunda oportunidad y relevo generacional.

Entre las medidas ya consolidadas destaca la Cuota Cero, una ayuda directa que abona las cuotas a la Seguridad Social durante, al menos, los primeros doce meses de actividad, una de las señas de identidad de esta legislatura. Desde 2024, el programa ha movilizado 2,5 millones de euros el primer año y 3,3 millones en 2025, beneficiando a 2.651 y 3.620 autónomos, respectivamente, y continuará en 2026 con una dotación similar, eliminando una de las principales barreras de entrada al emprendimiento: el coste fijo de las cuotas cuando la actividad todavía no genera ingresos suficientes.

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha insistido en que el Plan Respaldo Autónomo no es una suma de medidas aisladas, sino un proyecto coherente que entiende al autónomo como motor de la economía canaria. “Este Gobierno sí apoya a las personas trabajadoras autónomas”, ha subrayado, vinculando cada nueva convocatoria a esta filosofía de acompañamiento integral.

Cabe destacar que el Plan de Respaldo a Autónomos será reconocido en octubre con el premio autónomo del año 2026 de ATA, que premia las mejores iniciativas, acciones y la labor de personas o instituciones que más se han distinguido en favor de los autónomos y emprendedores.

La hoja de ruta contempla, además, actuaciones operativas a lo largo de este año y del próximo, como la ampliación del umbral de la franquicia del IGIC a 50.000 euros anuales, prevista para julio de 2026, y los trabajos en curso sobre segunda oportunidad y relevo generacional, anunciados para el último tramo del año.

Este marco estratégico cobra pleno sentido a la luz de la radiografía más reciente del trabajo autónomo en Canarias, que en mayo de 2026 alcanzó un techo histórico: 147.698 personas trabajadoras por cuenta propia frente a 144.598 desempleados registrados, situando por primera vez de forma consolidada al colectivo autónomo por encima del paro en el Archipiélago. Entre abril y mayo, Canarias sumó 384 nuevos autónomos (0,26 %) y, en términos interanuales, el crecimiento alcanza el 1,63 %, con 2.368 altas netas, por encima de la media nacional (1,34 %).

El emprendimiento femenino es uno de los motores de este avance: las mujeres aportan el 50,4 % del crecimiento anual y ya representan el 37,9 % del total de autónomos canarios. Por provincias, Las Palmas concentra el 66,6 % del crecimiento regional, con 74.404 autónomos, mientras que Santa Cruz de Tenerife suma 73.294. Por sectores, comercio, hostelería y construcción siguen liderando el tejido autónomo, con el mayor impulso mensual en construcción y tecnologías de la información.

Con este conjunto de medidas, sustentadas en los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo, el Ejecutivo regional aspira a consolidar un modelo propio de apoyo adaptado a la realidad fragmentada del archipiélago, dando respuesta a los retos identificados: el relevo generacional, el impulso al emprendimiento joven, la diversificación sectorial, el equilibrio territorial entre ambas provincias, la consolidación del emprendimiento femenino y la digitalización del colectivo, situando a Canarias como referencia en políticas públicas de acompañamiento al trabajo autónomo dentro del Estado.