Canarias, a la cola de España en rendimiento académico: solo el 6,2% de alumnos logra despuntar

Apenas un 6,2% del alumnado de Canarias tiene un rendimiento académico alto, un dato que sitúa a las Islas a la cola de España, solo por delante de las ciudades autónomas de Melilla (1,5%) y Ceuta (0,7%). El nivel registrado en las aulas del Archipiélago no solo está bastante por debajo de la media nacional (10,6%), también está muy lejos de acercarse al de otras regiones como Castilla y León, La Rioja y Asturias, donde un 15% de estudiantes logra despuntar. Estos datos, extraídos de un estudio reciente elaborado por la Fundación Areces y cinco expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), dejan al territorio insular en una posición especialmente delicada dentro del mapa educativo español. "No estamos satisfechos", reconoce el viceconsejero de Educación del Gobierno autonómico, José Manuel Cabrera.

La excelencia y el alto rendimiento académico se miden a través del informe PISA, un programa internacional para evaluar cuánto saben los jóvenes al terminar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se considera que un alumno es aventajado si alcanza el nivel cinco o el seis en esta prueba. En 2022 –último año con datos–, solo seis de cada cien estudiantes canarios obtuvieron esta consideración, una proporción que se queda bastante lejos de los estándares de la OCDE, ya que la media en los países desarrollados es del 13,7%.

Más allá de ofrecer una valoración del rendimiento global, estos informes también analizan tres competencias consideradas troncales: ciencias, lectura y matemáticas. En las Islas preocupan especialmente la comprensión lectora, donde solo sobresalen el 3,7% de los chicos, y los números, pues apenas dos de cada cien logran despuntar. "Con las tecnologías los niños cada vez leen menos, hay que mejorar muchísimo este aspecto porque también afecta a los resultados que obtienen en el resto de áreas", resalta el viceconsejero.

Solo el 1,8% es "excelente"

La comparación más llamativa está en matemáticas: comunidades como La Rioja (9,5%), con casi uno de cada diez alumnos aventajados en esta materia, cuadriplican el dato de Canarias (2,3%). El Archipiélago también figura entre las más rezagadas cuando se mide la excelencia integral, es decir, el número de alumnos que borda las tres competencias. Solo el 1,8% de los isleños puede presumir de haber alcanzado el nivel seis de PISA –el más alto– en ciencias, matemáticas y lectura.

La evolución reciente tampoco es positiva. En 2015, Canarias ya partía de niveles bajos y en el último informe apenas mejora; en matemáticas, por ejemplo, registra una caída aproximada de -0,7 puntos porcentuales. En septiembre habrá nuevos resultados, por lo que Cabrera espera que se recorten distancias con la OCDE y con España. "Desde que arrancó la legislatura, en 2023, hemos estado trabajando para mejorar esas competencias; esperamos que el esfuerzo se vea reflejado en el próximo informe, pero las medidas de este tipo tardan en dar sus frutos", argumenta.

¿Qué hace Canarias para revertir estos datos?

El viceconsejero explica que se ha actuado a través de tres vías: el Proyecto Viera, un programa para mejorar la comprensión de lecturas y la expresión de ideas que el Ministerio ha dotado con más de dos millones de euros; el Proyecto Newton, para mejorar la enseñanza de las matemáticas y para reducir la brecha de género que existe en esta competencia en la que los chicos suelen obtener mejores resultados; y el refuerzo de la inspección educativa.

Solo el 1,8% logra la excelencia en las tres competencias: ciencias, lectura y matemáticas

El estudio, publicado este miércoles, resalta que el capital humano es "el recurso más valioso" con el que cuentan las sociedades para progresar y alcanzar mayores cotas de bienestar. En concreto, representa más del 70% de la riqueza total en los países desarrollados, un peso muy superior al de los recursos naturales o al del capital físico.

Alumnado con altas capacidades

En esta línea, advierte que el talento es mucho más que suerte o genética. El estudiante con altas capacidades en parte nace y en parte se hace, es decir, no solo importan las diferencias innatas de capacidad intelectual, sino que también hay una parte que depende de su experiencia vital, su entorno familiar y, sobre todo, de la formación que recibe en el sistema educativo.

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Canarias, cuando identifica a un joven con altas capacidades, pone a su disposición recursos para que puedan ir un paso más allá de lo establecido en el currículo educativo. Sin embargo, eso no siempre se traduce en mejores resultados. El informe aclara que las medidas planteadas por la Consejería no son totalmente inútiles, pero sí que aconseja reforzarlas, revisarlas y evaluarlas mejor para comprobar su eficacia real.