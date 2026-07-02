Canarias exime del IGIC al pequeño autónomo

El último gran frente del Plan Respaldo Autónomos es ya el fiscal, donde el Gobierno de Canarias decidió dar un paso firme que sitúa al archipiélago en una posición singular dentro del Estado: la ampliación de la franquicia del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) hasta los 50.000 euros de volumen anual de operaciones.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció esta medida con el objetivo declarado de «aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica», una decisión que, según las propias estimaciones del Ejecutivo, podría llegar a beneficiar a 11.000 personas trabajadoras autónomas en Canarias.

El Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP) permitirá a los autónomos y personas físicas que no superen 50.000 euros anuales, y que decidan acogerse voluntariamente a este régimen de carácter potestativo, no repercutir el IGIC en sus facturas, a cambio de no deducir las cuotas soportadas en sus compras. La medida reduce además de cinco a una las declaraciones anuales que debe presentar la persona autónoma, simplificando notablemente su relación con la Agencia Tributaria Canaria y reduciendo el tiempo y los costes administrativos que hasta ahora exigía el cumplimiento de estas obligaciones trimestrales.

Domínguez ha enmarcado esta decisión en el contexto de inflación que atraviesa la economía, señalando que «es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas, donde medidas de simplificación como el IGIC franquiciado son un desahogo en las cargas administrativas». Con esta ampliación, Canarias se convierte en la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios elevando el umbral hasta los 50.000 euros, por encima de la media de los países de la Unión Europea, situada en torno a los 40.000 euros.

El propio vicepresidente ha aprovechado el anuncio para contrastar la posición de Canarias con la del Gobierno central, recordando que «mientras Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por negar a los autónomos la exención del IVA», España continúa siendo el único país que no ha traspuesto la directiva europea que exime de repercutir el impuesto a quienes ingresen menos de 85.000 euros anuales: «el Gobierno de Canarias da un paso adelante y consolida un modelo propio de simplificación fiscal para los emprendedores y autónomos». El nuevo umbral se aplicará desde el 1 de julio de 2026, y desde el 1 de enero de 2027 los autónomos acogidos a este régimen presentarán una única declaración anual de IGIC, eliminando las cuatro autoliquidaciones trimestrales y reduciendo los errores formales y requerimientos de gestión.

Domínguez ha subrayado que esta medida fiscal «no solo responde al cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que constituye una medida de justicia fiscal y de apoyo a un colectivo esencial para la economía canaria», vinculándola al resto del Plan Respaldo Autónomos: la conciliación, la contratación, las bajas por incapacidad temporal y la bonificación de los intereses, que permiten, en sus palabras, «acompañar al autónomo de principio a fin, desde que pone en marcha su actividad hasta su consolidación».

El segundo gran proyecto que el Gobierno de Canarias prevé desarrollar en este ámbito a lo largo de 2026 es la segunda oportunidad, una medida todavía en fase de diseño y anunciada para septiembre, que pretende ofrecer a las empresas en dificultades mecanismos de crédito que les permitan reconducir su situación sin tener que cerrar. Esta línea responde a una realidad puesta de manifiesto por el Observatorio del Trabajo Autónomo: el tejido autónomo canario muestra una creciente consolidación, con mayor protagonismo de los negocios maduros frente a las iniciativas de reciente creación, lo que hace necesario disponer de herramientas que acompañen a esos negocios cuando atraviesan dificultades pasajeras.

Junto al relevo generacional, también previsto para septiembre de 2026, ambas actuaciones cierran el ciclo de un plan que busca que nadie tenga que renunciar a emprender por culpa de la burocracia.

El relevo generacional responde a uno de los principales retos identificados por ATA Canarias, y no es otro que el progresivo envejecimiento del colectivo autónomo, con los tramos de mayor edad como principal motor del crecimiento, mientras la creación de nuevos negocios mantiene un comportamiento más moderado, lo que obliga a diseñar incentivos que faciliten el traspaso generacional de los negocios familiares del archipiélago.