Canarias modera la subida de la vivienda usada, pero se mantiene entre las comunidades más caras de España

El precio de la vivienda usada en Canarias subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre de 2026, según el último índice de precios de idealista. Aunque el incremento se sitúa entre los más moderados del país, el Archipiélago continúa entre los mercados residenciales más caros de España.

En concreto, Canarias alcanzó un precio medio de 3.297 euros por metro cuadrado, lo que la coloca como la cuarta comunidad autónoma con la vivienda usada más cara, por detrás de Baleares, que lidera el ranking con 5.337 euros por metro cuadrado; la Comunidad de Madrid, con 4.786 euros por metro cuadrado; y Euskadi, con 3.611.

El avance de los precios en Canarias queda por debajo de la media nacional, que registró una subida interanual del 15,8% hasta situar el metro cuadrado en 2.823 euros, nuevo máximo histórico en España. También se sitúa lejos de los mayores incrementos autonómicos, encabezados por la Región de Murcia, con un 21,1%; Cantabria, con un 18,4%; Andalucía, con un 16,6%; y Castilla-La Mancha, con un 14,7%.

Pese a esta evolución más contenida, el nivel de precios en las Islas confirma la presión que sigue soportando el mercado inmobiliario del Archipiélago, especialmente en comparación con las comunidades más económicas, como Extremadura, con 1.083 euros por metro cuadrado; Castilla-La Mancha, con 1.113 euros por metro cuadrado; y Castilla y León, con 1.359 euros por metro cuadrado.

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El informe de idealista apunta a un mercado nacional de compraventa a "dos velocidades", con fuertes subidas en algunas zonas y señales de estabilización en los grandes mercados. En este contexto, Canarias destaca por combinar una subida moderada con unos precios que siguen situándose entre los más elevados del país.