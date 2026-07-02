El Estado compensa a Canarias con 7,8 millones más en las ayudas por la guerra de Irán
El acuerdo responde a la necesidad de compensar a Canarias por medidas estatales que no tienen aplicación directa en las Islas
Jorge Plasencia
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciaron este jueves que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han acordado nuevas compensaciones económicas para hacer frente a los efectos derivados de la guerra en Irán, unas ayudas que ascienden a los 23,1 millones de euros el apoyo específico destinado al archipiélago.
La cuantía incluye los 15,3 millones de euros acordados inicialmente para Canarias y otros 7,8 millones adicionales derivados de la prórroga de estas medidas durante tres meses más. "Fruto de ese trabajo, se ha alcanzado en este nuevo decreto un montante de aproximadamente 7,8 millones de euros de compensación que, junto a los 15,3 millones, suma un total de 23,1 millones", destacó Clavijo.
Justicia con la ciudadanía canaria
El presidente puso en valor el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones al considerar que "es un acuerdo positivo que hace justicia con la ciudadanía de Canarias" y recordó que muchas de las medidas fiscales aprobadas por el Estado no tienen el mismo efecto en las Islas debido a su Régimen Económico y Fiscal, al aplicarse el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lugar del IVA. En este sentido, defendió la necesidad de arbitrar compensaciones específicas para garantizar una respuesta equivalente a la del resto del territorio nacional.
Por su parte, Torres aseguró que el Consejo de Ministros aprobará el martes una transferencia específica y extraordinaria al Gobierno de Canarias por el importe de la compensación, "entrará seguro en el pleno del martes", afirmó. Así mismo, señaló que el acuerdo es fruto del diálogo entre ambas administraciones y permitirá compensar al Archipiélago por aquellas medidas estatales que no tienen aplicación directa debido a sus singularidades fiscales.
Según explicó el presidente, la compensación permitirá financiar aproximadamente un tercio del esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma para sostener estas medidas de apoyo a las familias, al sector primario, al transporte y a la actividad económica de las Islas
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Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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