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Confirmado por la Guardia Civil: el gesto de abrochar los cinturones traseros aunque no haya pasajeros que muchos conductores canarios no tienen en cuenta antes de los viajes de verano

No llevar el equipaje bien colocado durante los desplazamiento de verano puede acarrear sanciones económicas

La Guardia Civil de Tráfico controla la distribución de la carga en el vehículo

La Guardia Civil de Tráfico controla la distribución de la carga en el vehículo

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Helena Ros

Helena Ros

El verano es una de las épocas más esperadas por las familias, ya que afrontan con ganas e ilusión las vacaciones. Muchos eligen el vehículo como medio de transporte y el equipaje es uno de los principales quebraderos de cabeza de los conductores porque siempre llevan de más y es difícil saber cómo colocar al carga correctamente.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso dirigido a todos los conductores que se encuentren ultimando los preparativos antes de iniciar el viaje de verano. "Sigue estos consejos para cuidar de tu seguridad y de la de tus pasajeros", aconsejan.

El equipaje mal colocado puede arruinar las vacaciones

Las autoridades recomiendan colocada siempre los objetos más pesados en la parte inferior del maletero y lo más pegados posible al respaldo de los asientos traseros. Esto se debe a que una maleta mal distribuida puede convertirse en un proyectil y poner en riesgo la vida de los pasajeros. "En un frenazo, esto puede pesar 40 veces más. Vamos, se convierte en un misil", advierten los agentes.

Además, la visibilidad del conductor es fundamental y, por ello, en la bandeja posterior no deben colocarse bultos ni objetos que disminuyan sensiblemente la visibilidad del conductor. Los objetos pequeños deben guardarse en la guantera o en los compartimentos habilitados para ello, evitando dejarlos sobre los asientos o la bandeja trasera.

¿Cómo colocar el equipaje en el coche para viajar más seguros?

¿Cómo colocar el equipaje en el coche para viajar más seguros? / NEOMotor

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación recoge que "la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores".

El truco de la Guardia Civil para la carga

La principal recomendación de los agentes consiste en mantener abrochados los cinturones de seguridad de las plazas traseras aunque viajen vacías. "De esta forma evitarías que la carga del maletero acabe en el interior del vehículo", explican. Además, no seguir este "truco pro" puede poner en riesgo tanto al conductor y al copiloto como al resto de usuarios que circulen por la vía, ya que puede acabar en un accidente de tráfico.

Qué hacer sino cabe todo en el maletero

Tráfico recomienda colocar siempre la carga en el maletero. Sin embargo, cuanto esta no quepa los conductores deben:

  •  Utilizar un baúl de techo cerrado y aerodinámico en lugar de transportar objetos sueltos o un remolque.
  • Sólo en caso extremo se colocará en el interior del habitáculo. En ese caso, hay que tener cuidado de que la carga no disminuya el campo de visión del conductor y que dicha carga esté sujeta para evitar que, en caso de frenado brusco, no pueda ser proyectada contra los ocupantes del vehículo.

Los conductores que no lleven la carga bien asegurada en el vehículo, e enfrentan a sanciones de hasta 200 euros. Por otro lado, si lo pillan manipulando o recolocando objetos durante un desplazamiento se enfrenta a multas de 80 euros porque se considera una distracción al volante.

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La Guardia Civil lanza un último mensaje en el vídeo a todos los conductores antes de lanzarse a la carretera para los viajes de verano. "Tu equipaje no tiene cinturón, pero tú sí que tienes cabeza", concluye.

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