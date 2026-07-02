El empleo en Canarias aumenta en junio gracias a las rebajas y la construcción

La llegada de las rebajas creó 1.223 puestos de trabajo en Canarias en el mes de junio. Nuevos ocupados que, unidos a los 800 que generó el sector de la construcción, salvan el empleo en el sexto mes de año, cuando el fin de curso y la temporada baja turística hacen desaparecer 1.192 afiliados entre la hostelería y la educación. Una dinámica que se ha vuelto habitual en el arranque del periodo estival y que en los últimos años, al igual que ha ocurrido en este, se ha saldado con buenos datos para el mercado laboral del Archipiélago porque el empleo creado suple con creces el que se ha destruido. Una tendencia positiva que también se nota en las listas del paro que en junio perdieron 2.189 personas.

En toda España la situación es muy similar. En junio se crearon 128.533 puestos de trabajo, con la salvedad de que en el conjunto del país la debacle en el sector educativo -que pierde 59.472 afiliados con el cierre de colegios e institutos- se salva por el auge de la hostelería en su conjunto -116.3 8 9 cotizantes nuevos a la Seguridad Social- por el arranque de la temporada alta, a diferencia de lo que ocurre en el Archipiélago.

En Canarias, los datos cosechados tanto en los niveles de desempleo como en las afiliaciones a la Seguridad Social arrojan una situación positiva del mercado laboral en las Islas. Por un lado, los cotizantes alcanzaron en junio los 964.931, un 0,1% más que en mayo, que también registró buenos datos de empleo. La buena marcha del sector comercial, -que en el mes de junio suele realizar contrataciones para afrontar el periodo de rebajas que se inicia a finales de mes-, y la de la construcción, que también experimenta un avance, los que consiguen que el Archipiélago salve los muebles en lo que a materia de empleo se refiere.

La cifra de paro ‘real’ de las Islas, al incluir a los demandantes de empleo ocupados, crece hasta las 183.476 personas

El empleo creado en uno y otro sector logra compensar la destrucción que ha existido en la hostelería, que pierde 169 trabajadores y, sobre todo, la de educación, donde con el fin de curso 1.023 personas han perdido su empleo. La situación en el mercado laboral de las Islas también es favorable si se compara con la de hace un año. En Canarias hay 26.704 personas más trabajando que en 2025, es decir, un 2,8% más de inscritos en la Seguridad Social.

Buen comportamiento ha tenido también el paro en el último mes. 2.189 personas dejaron de estar desempleadas en el Archipiélago en junio, situando la cifra total en 142.409 demandantes de empleo en las Islas. Una caída que permite seguir rebajando las cifras de paro en Canarias, que no tocan suelo y cosecha cifras que no se veían en la comunidad desde antes del estallido de la burbuja financiera.

Los datos son igualmente buenos si se analizan de forma interanual. La excelente marcha de la economía en la región ha permitido que el paro se haya reducido en Canarias un 5,5% en el último año, lo que supone que 8.295 personas hayan encontrado empleo o hayan renunciado a mantenerse registrados.

El mercado laboral canario tiene 26.704 cotizantes a la Seguridad Social más que hace un año

Sin embargo, el continuado descenso del paro, no solo en Canarias sino también a nivel nacional, genera suspicacias. ¿El motivo? La manera en la que se contabilizan a los demandantes de empleo ocupados, una categoría en la que se registra a quienes tienen un contrato fijo discontinuo. Una figura laboral minoritaria antes de la reforma de 2022, que con la limitación de la contratación temporal se ha disparado. Y que, aunque solo hayan trabajado un único día al mes, no aparecen como parados en el listado «oficial».

De manera que, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ya asegura que las cifras de desempleo en el Archipiélago pueden estar «infraestimadas», ya que estos demandantes de empleo ocupados aumentaron en 2.977 personas en junio, un 7,8% más que el mes anterior y ya son 5.903 más que hace un año. Con lo que si a los 142.409 parados que hay en las Islas se sumasen los 41.067 que buscan empleo aunque ya tienen trabajo, el número de parados en el Archipiélago se elevaría hasta los 183.476.