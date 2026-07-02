Emprender y crear empleo cuenta hoy con más apoyo que nunca

El emprendimiento es, junto a la conciliación y la protección frente a la enfermedad, uno de los grandes ejes sobre los que se sostiene el Plan Respaldo Autónomos del Gobierno de Canarias. Dos medidas impulsadas por la Consejería que dirige Manuel Domínguez concentran este impulso desde ángulos complementarios: la Cuota Cero, dirigida a quienes dan el primer paso hacia el trabajo por cuenta propia, y el programa +Uno52, orientado a que esos mismos negocios, una vez consolidados, se animen a contratar a su primera persona trabajadora.

A ambas se suma la Subvención para la Promoción del Empleo Autónomo del Servicio Canario de Empleo, que facilita el tránsito de la situación de desempleo al autoempleo con ayudas económicas directas.

La Cuota Cero, regulada por la Orden de 18 de marzo de 2024 y ya en su tercera convocatoria, es una ayuda directa que abona las cuotas a la Seguridad Social durante, al menos, los primeros doce meses de actividad, eliminando una de las principales barreras de entrada al emprendimiento: el coste fijo de las cotizaciones en el momento en que el negocio todavía no genera ingresos suficientes. En 2024, primer año del programa, movilizó 2,5 millones de euros y benefició a 2.651 personas autónomas; en 2025 la cifra creció hasta los 3,3 millones de euros y 3.620 beneficiarios, y la convocatoria de 2026, dotada con un importe similar, mantiene abierto el plazo de solicitud hasta el 15 de octubre o hasta el agotamiento del crédito disponible. La medida ya acumula, en conjunto, más de 3.900 solicitudes desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las señas de identidad de esta legislatura en materia de autónomos.

Quien todavía no ha dado el salto al trabajo por cuenta propia, pero procede de una situación de desempleo, puede además acogerse a la Subvención para la Promoción del Empleo Autónomo, gestionada por el Servicio Canario de Empleo y dotada este año con 12,5 millones de euros. Esta línea permite a las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo que se establezcan como autónomas en Canarias acceder a una subvención que puede alcanzar los 10.000 euros, en función del perfil de la persona solicitante y de su plan de viabilidad, además de ayudas complementarias para asistencia técnica y para la contratación indefinida de su primer trabajador. El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de 2026 permanece abierto hasta el 30 de junio.

Una vez en marcha el negocio, el siguiente reto suele ser la primera contratación, especialmente compleja para quien nunca antes ha incorporado a una persona a su plantilla. Para facilitar ese paso, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha el programa +Uno52, que fomenta la primera contratación laboral indefinida de personas de 52 años o más, un colectivo que con frecuencia encuentra mayores dificultades de reinserción en el mercado de trabajo.

La ayuda asciende a 5.000 euros por contrato indefinido a jornada completa, cantidad que se eleva hasta los 6.000 euros cuando la actividad se desarrolla en un municipio de menos de 10.000 habitantes, reforzando así el equilibrio territorial entre los distintos municipios del Archipiélago.

Para acceder a +Uno52, la persona autónoma no debe tener trabajadores contratados en el momento de la solicitud, ni haberlos tenido en los seis meses anteriores, salvo en el caso de altas recientes, en las que se revisa todo el periodo transcurrido desde el inicio de la actividad. El contrato subvencionado debe mantenerse al menos doce meses de forma ininterrumpida, aunque no es necesario que la persona contratada se encontrara previamente desempleada, ni se excluye la posibilidad de contratar a familiares. Como en el resto de líneas del Plan Respaldo Autónomos, el abono de la ayuda es anticipado, de modo que la persona autónoma no tendrá que devolver la subvención en caso de fallecimiento, incapacidad permanente o baja voluntaria de la persona empleada.

La convocatoria de +Uno52 mantiene también carácter retroactivo, en este caso hasta el 18 de octubre de 2025, y se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación y hasta agotar el crédito disponible.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno de Canarias aspira a acompañar a la persona autónoma en todas las etapas de su proyecto empresarial. La estrategia abarca desde el inicio de la actividad hasta la creación de empleo, configurando un itinerario integral de apoyo al emprendimiento.

El recorrido comienza con las ayudas que facilitan el paso desde el desempleo al trabajo por cuenta propia y continúa con la Cuota Cero, que cubre las cotizaciones a la Seguridad Social durante los primeros doce meses de actividad. A ello se suma la línea +Uno52, diseñada para respaldar el momento en que el negocio da un paso más y decide incorporar a su primer trabajador.

Estas medidas ponen además el foco en los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, especialmente las personas mayores de 52 años y quienes residen en municipios de menor tamaño, donde la creación del primer empleo puede tener un impacto decisivo en la economía local.