El Gobierno canario ayuda a conciliar la vida laboral y familiar del autónomo

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una de las medidas más esperadas dentro del Plan Respaldo Autónomos. Se trata del programa Concilia, una línea de subvenciones pionera en el archipiélago orientada a que la maternidad, la paternidad, la adopción, el acogimiento o el cuidado de familiares dependientes no obliguen a una persona autónoma a frenar, reducir o cerrar su negocio.

La convocatoria, que fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias y tramitada a través del Servicio Canario de Empleo, tiene carácter retroactivo hasta el 18 de octubre de 2025 y se dirige a todas las personas autónomas residentes en Canarias, sea cual sea su sector de actividad o su antigüedad en el negocio, ya estén dadas de alta en el RETA o en otros regímenes especiales por cuenta propia.

El programa se articula en tres líneas diferenciadas, pensadas para cubrir distintos momentos del ciclo vital y necesidades de cuidado. Concilia 1 financia la contratación de una persona sustituta cuando la persona autónoma se encuentre de baja por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia, con una cuantía general de 1.100 euros por mes completo de sustitución, que puede extenderse hasta ocho meses en los supuestos de riesgo durante el embarazo o la lactancia.

La contratación de la persona sustituta puede formalizarse incluso hasta quince días antes del inicio previsto del descanso, para facilitar el traspaso de tareas sin interrumpir la actividad del negocio. Si, una vez finalizado el periodo de baja, esa misma persona sustituta es contratada de forma indefinida, la ayuda puede alcanzar los 7.500 euros, ampliables a 9.000 euros cuando se trate de colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, como personas mayores de 45 años, desempleados de larga duración o personas con discapacidad.

Concilia 2, por su parte, subvenciona con hasta 7.500 o 9.000 euros la contratación indefinida de una persona que apoye a la autónoma o autónomo en el cuidado de hijos menores de doce años, personas mayores o personas con discapacidad o dependencia a su cargo. Los contratos a tiempo parcial reciben la ayuda de forma proporcional, siempre que alcancen al menos el 50% de la jornada ordinaria, y deben mantenerse durante un mínimo de doce meses ininterrumpidos. En ambas líneas, Concilia 1 y Concilia 2, no es necesario que la persona contratada se encuentre previamente desempleada, y tampoco se excluye la posibilidad de contratar a familiares, lo que amplía notablemente el margen de maniobra de quienes necesitan resolver con rapidez una situación de cuidado.

La tercera línea, Concilia 3, está orientada a sufragar parte de los costes de los servicios de cuidado, tanto de menores como de personas mayores o dependientes. La ayuda cubre hasta el 75% del gasto, con un máximo de 3.000 euros, e incluye partidas como guarderías y escuelas infantiles, centros de día, campamentos de verano o actividades fuera del horario escolar, contemplando así tanto las necesidades cotidianas como los periodos de vacaciones escolares, especialmente complicados de gestionar para quienes compatibilizan la crianza con la gestión de un negocio propio.

Una de las particularidades que el Gobierno ha querido destacar es el abono anticipado de estas ayudas: la persona autónoma no tendrá que devolver la subvención recibida en caso de fallecimiento, incapacidad permanente o baja voluntaria de la persona empleada, lo que reduce la incertidumbre asociada a este tipo de contrataciones. Todas las líneas del programa se tramitan en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de las solicitudes y hasta agotar el crédito disponible, con una tramitación íntegramente electrónica a través de la sede del Gobierno de Canarias.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha calificado esta convocatoria de «esperada y pionera en las islas», subrayando que «la conciliación laboral y familiar, la contratación y la segunda oportunidad son pilares fundamentales para consolidar un tejido autónomo más fuerte». Desde su apertura, el programa Concilia registra más de diez solicitudes diarias, un ritmo que confirma la demanda acumulada de un colectivo que, según ha recordado el propio Ejecutivo, supera ya en número a las personas desempleadas en el archipiélago.

El presidente de ATA Canarias, Pedro Andueza, ha valorado la medida como «un avance muy positivo que responde a una necesidad clave y que demuestra una mayor sensibilidad hacia los autónomos, quienes con frecuencia carecen de la suficiente protección social de la que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena”.