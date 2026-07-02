Impulso a la inversión autónoma con una rebaja del tipo de interés

Más allá de las subvenciones directas, el Gobierno de Canarias ha querido abrir otra vía de apoyo al trabajo autónomo como es la financiación.

A través de una bonificación del tipo de interés en préstamos formalizados durante el año 2026, el Ejecutivo regional pretende que las personas autónomas puedan acometer sus inversiones en mejores condiciones, facilitando el acceso al crédito en un contexto en el que el coste del dinero sigue siendo uno de los principales obstáculos para modernizar instalaciones, renovar equipos o ampliar la actividad. La medida se dirige, en palabras del propio Ejecutivo, a quienes cada día levantan su negocio en Canarias y necesitan apoyo para seguir creciendo.

El mecanismo se apoya en la colaboración con Avalcanarias, Sociedad de Garantía Recíproca, entidad encargada de avalar las operaciones que pueden acogerse a esta bonificación. Podrán beneficiarse los préstamos formalizados durante el año 2026, con operaciones avaladas por Avalcanarias y hasta un importe máximo de 500.000 euros, un techo pensado para dar cobertura tanto a pequeñas inversiones de modernización como a proyectos de mayor envergadura dentro del tejido autónomo y de la pequeña empresa canaria.

Esta vía de financiación bonificada resulta especialmente relevante en sectores como la construcción, las actividades profesionales y científicas o las tecnologías de la información, que según los últimos datos del Observatorio del Trabajo Autónomo se encuentran entre los más dinámicos del Archipiélago y suelen requerir inversiones constantes en equipamiento, digitalización o adecuación de instalaciones para mantener su competitividad.

La bonificación pública consiste en dos puntos porcentuales anuales del tipo de interés, durante un periodo de tres años, abonados de una sola vez para amortizar capital. Esta fórmula de abono anticipado permite que la persona autónoma vea reducido de forma inmediata el coste financiero de su operación, sin tener que esperar a sucesivas liquidaciones a lo largo de la vida del préstamo, lo que en la práctica se traduce en un ahorro directo sobre el capital pendiente desde el primer momento.

Para los autónomos y autónomas de menos de 45 años, la bonificación se incrementa hasta los 2,5 puntos, un refuerzo adicional pensado para facilitar el acceso a la financiación en las primeras etapas de la vida profesional, cuando el historial crediticio y las garantías disponibles suelen ser todavía más limitados, y las entidades financieras tienden a exigir condiciones aún más estrictas.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha enmarcado esta medida dentro de la batería de instrumentos que integran el Plan Respaldo Autónomos, junto a la conciliación laboral, la contratación y la segunda oportunidad, como «pilares fundamentales para consolidar un tejido autónomo más fuerte y con más capacidad para generar empleo en Canarias».

La bonificación de intereses se concibe así no como una ayuda aislada, sino como una pieza más de un proyecto que acompaña a la persona autónoma en distintos momentos de la vida de su negocio.

Esta línea de financiación bonificada conecta además con otra de las actuaciones anunciadas por el Ejecutivo regional dentro del mismo plan: la segunda oportunidad, un instrumento que persigue, a través de mecanismos de crédito, ayudar a las empresas en dificultades a reconducir su situación y evitar el cierre.

Ambas medidas comparten la filosofía de entender que el acceso al crédito en condiciones favorables no es solo una herramienta para crecer, sino también una red de seguridad para sostener negocios que atraviesan momentos de mayor fragilidad económica, en un colectivo, el autónomo canario, que según los últimos datos del Observatorio del Trabajo Autónomo continúa creciendo por encima de la media nacional y que ya supera en número a las personas en situación de desempleo en el conjunto del Archipiélago.

El Plan Respaldo Autónomos busca hacer más fácil y sostenible el emprendimiento en Canarias, con ayudas a la financiación, la conciliación, la contratación y la protección frente a la enfermedad, dentro de una estrategia integral de apoyo al colectivo.