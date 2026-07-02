"Respeta la bandera, respeta las normas", la nueva campaña del Gobierno de Canarias para prevenir ahogamientos

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, presentó este jueves la nueva campaña de concienciación para la prevención de ahogamientos impulsada por la Dirección General de Emergencias. Bajo el lema "Respeta la bandera, respeta las normas", la iniciativa busca reducir los accidentes en playas, piscinas y otras zonas de baño mediante la sensibilización tanto de la población residente como de quienes visitan el archipiélago.

La campaña pone el acento en la importancia de seguir las indicaciones de seguridad y, especialmente, de respetar el sistema de banderas que informa sobre el estado del mar y las condiciones para el baño. A través de medios de comunicación, redes sociales, soportes digitales y otros espacios publicitarios, se recordará que no atender estas advertencias puede tener consecuencias fatales.

Durante la presentación, Manuel Miranda subrayó que los accidentes en el medio acuático continúan siendo una de las principales causas de muerte accidental en Canarias y destacó que una parte importante de estas tragedias podría evitarse con un comportamiento responsable.

Herramienta de seguridad

"Las banderas no están para decorar nuestras playas. Son una herramienta de seguridad diseñada para proteger vidas. Cuando una bandera roja prohíbe el baño o los socorristas realizan una indicación, debemos entender que detrás existe una evaluación profesional del riesgo", afirmó.

En el acto también participaron la jefa del servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montserrat Román; el socorrista Eduardo Blasco, y el presidente de la Asociación 1.500 Kilómetros de Costa, Chano Quintana.

El consejero insistió en que "el mar no entiende de experiencia, edad o condición física. Una corriente, un golpe de mar o una decisión imprudente pueden poner en peligro incluso a personas habituadas al medio acuático". En este sentido, hizo un llamamiento a actuar siempre con prudencia, respetar las normas y consultar previamente si existe algún plan de Protección Civil que desaconseje el baño.

La campaña también incide en otras recomendaciones básicas para prevenir accidentes, como consultar la previsión meteorológica y el estado del mar antes de acudir a una zona de baño, evitar bañarse en solitario, mantener una vigilancia permanente sobre los menores y no asumir riesgos innecesarios en lugares desconocidos o sin vigilancia.

Las cifras recopiladas por los servicios de emergencia reflejan la magnitud del problema. Entre enero de 2023 y la actualidad, más de 200 personas han perdido la vida por ahogamiento en Canarias, mientras que cerca de 1.800 incidentes acuáticos han requerido la intervención del 112 Canarias y de los distintos dispositivos de emergencia.

Estas actuaciones han incluido rescates, asistencias sanitarias, evacuaciones y otras intervenciones relacionadas con dificultades en el medio acuático registradas en playas, piscinas, puertos, charcos y otras zonas de baño del archipiélago.

Desde la Dirección General de Emergencias recuerdan que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para reducir la siniestralidad y destacan la colaboración ciudadana como un elemento clave para evitar nuevos accidentes.

La campaña se difundirá a través de medios de comunicación, redes sociales, soportes digitales y espacios de gran afluencia, con mensajes adaptados tanto a la población canaria como a los millones de turistas que visitan las islas cada año.

Miranda cerró el acto con un llamamiento a la responsabilidad individual: "Detrás de cada bandera hay un criterio técnico y detrás de cada norma hay una experiencia acumulada para evitar tragedias. Respetarlas es la forma más sencilla y eficaz de proteger nuestra vida y la de quienes nos rodean".