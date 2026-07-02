Oferta de verano en LA PROVINCIA: suscríbete por solo 29,99 € y disfruta de acceso ilimitado durante un año

Este verano es el momento perfecto para estar informado de todo lo que ocurre en Gran Canaria, Canarias, España y el mundo. Con ese objetivo, LA PROVINCIA presenta una Oferta de Verano que permite contratar la suscripción anual a Contenidos Web por solo 29,99 euros, frente a su precio habitual de 49,99 euros al año.

La promoción, disponible por tiempo limitado, acerca a los lectores una experiencia digital más completa, con acceso ilimitado a toda la información publicada por el periódico y a una serie de ventajas exclusivas pensadas para quienes quieren disfrutar del mejor periodismo sin restricciones.

Bajo el mensaje "Este verano, no te pierdas nada", la campaña invita a seguir la actualidad desde cualquier lugar y dispositivo, aprovechando una oferta especial que combina ahorro, comodidad y acceso a contenidos exclusivos.

La promoción supone un 40% de descuento y permite disfrutar durante todo un año de los contenidos digitales de LA PROVINCIA, con acceso ilimitado a las noticias, newsletters exclusivas, nuevos pasatiempos, una experiencia premium en la app y las ventajas del Club del Suscriptor.

Toda la actualidad de LA PROVINCIA, sin límites

La suscripción anual permite consultar sin restricciones todas las noticias y reportajes publicados en la edición digital de LA PROVINCIA, desde la información local y municipal hasta la actualidad económica, deportiva, cultural y social.

Además del acceso ilimitado a los contenidos, los suscriptores podrán disfrutar de una experiencia de lectura más cómoda y personalizada, diseñada para mantenerse informados en cualquier momento del día.

Con una cobertura permanente de los temas que marcan la actualidad en Canarias y una apuesta por el análisis y la información de calidad, el periódico refuerza así su compromiso con una comunidad de lectores cada vez más conectada.

Con esta suscripción anual, los usuarios podrán leer sin restricciones las noticias que marcan el día a día de Canarias, actualidad local, regional, nacional e internacional, además de reportajes, entrevistas, análisis, opinión y contenidos exclusivos elaborados por la redacción en las secciones de política, sociedad, economía, cultura y deportes.

Una suscripción con ventajas exclusivas

La suscripción a Contenidos Web no solo ofrece acceso ilimitado a las noticias. También incluye:

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De esta forma, LA PROVINCIA amplía la experiencia digital del lector y convierte la suscripción en algo más que el acceso a la información: una puerta de entrada a ventajas pensadas para acompañar el día a día de la comunidad lectora.

Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Una oferta por tiempo muy limitado

La principal característica de esta promoción es su duración: solo estará disponible durante 48 horas. La Oferta Flash comenzará el 30 de junio y finalizará el 1 de julio, por lo que los lectores interesados deberán activar su suscripción dentro de ese periodo para beneficiarse del precio especial.

El objetivo es facilitar el acceso a una suscripción completa a un precio excepcional: 20 euros al año, lo que permite disfrutar de todos los contenidos web por una tarifa reducida y con la libertad de cancelar cuando se desee.

Este verano, la información viaja contigo

Ya sea desde casa, durante las vacaciones o en cualquier desplazamiento, la suscripción digital de LA PROVINCIA permite seguir toda la actualidad sin perder detalle. La experiencia multidispositivo facilita el acceso a la información allí donde se encuentre el lector, manteniéndolo conectado con todo lo que sucede dentro y fuera de Canarias.

Con esta Oferta Flash, LA PROVINCIA apuesta por acercar el periodismo de calidad a más lectores, ofreciendo una promoción limitada que combina información, servicios exclusivos y un importante descuento para disfrutar de un año completo de contenidos digitales.

Para acceder a la Oferta de Verano, los lectores deberán contratar la suscripción anual durante los días activos de la campaña. Una vez finalizado el periodo promocional, el precio volverá a su tarifa habitual de 49,99 euros al año.

Con esta acción, LA PROVINCIA invita a sus lectores a dar el paso y disfrutar de un año completo de información, servicios digitales y beneficios exclusivos por solo 30 euros.

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