Ponerse enfermo ya no será una traba para el negocio del autónomo

Cuando las acciones son determinantes, los resultados son altamente satisfactorios. El Boletín Oficial de Canarias ha publicado ya la convocatoria del programa de Incapacidad Temporal para personas autónomas, una de las medidas más reclamadas históricamente por el sector.

La ayuda viene a corregir una de las grandes desprotecciones del trabajo por cuenta propia: hasta ahora, enfermar o sufrir un accidente no eximía de seguir pagando religiosamente la cuota a la Seguridad Social, por mucho que la actividad estuviera completamente parada. La nueva línea, integrada en el Plan Respaldo Autónomos, tiene carácter retroactivo a 1 de enero de 2026 y compensa el pago de las cuotas durante los dos primeros meses de baja médica, o la parte proporcional si la incapacidad dura menos, con una cuantía máxima de 700 euros por persona y convocatoria.

La medida responde a una idea sencilla, pero de gran calado práctico: que ponerse enfermo no suponga, además del propio contratiempo de salud, un golpe económico añadido para quien sostiene un negocio por cuenta propia. A diferencia de quienes trabajan por cuenta ajena, las personas autónomas no dejan de cotizar durante una baja médica, lo que históricamente ha generado una doble carga en los momentos de mayor vulnerabilidad: la pérdida de ingresos derivada de la inactividad y el mantenimiento de unas cuotas que no entienden de bajas laborales. El programa cubre el 100% de la cuota efectivamente ingresada durante los dos primeros meses de incapacidad temporal, calculándose de forma proporcional por días cuando la baja se prolonga menos de un mes.

Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas trabajadoras autónomas dadas de alta en Canarias sin asalariados a su cargo, así como mutualistas y, en determinados supuestos, miembros de sociedades o comunidades de bienes que desarrollen su actividad por cuenta propia en el Archipiélago. Entre los requisitos de acceso figuran tener el domicilio fiscal en Canarias, desarrollar la actividad en las islas, estar al corriente de las obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria Canaria, y acreditar tanto la situación de incapacidad temporal como el pago efectivo de las cuotas correspondientes.

La ayuda puede solicitarse una sola vez durante el periodo subvencionable y se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada de las solicitudes, siempre que se cumplan los requisitos y exista crédito disponible.

La solicitud deberá presentarse de forma íntegramente electrónica a través de la sede del Gobierno de Canarias, dentro del plazo que fije cada convocatoria, sin que sea necesaria una justificación económica posterior más allá de la documentación aportada junto con la propia solicitud, que sirve como acreditación. Una vez verificada la situación subvencionable, el pago se realizará en un único abono. El plazo máximo para resolver las solicitudes es de seis meses desde la apertura de la convocatoria.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha señalado que la medida «está pensada para evitar que enfermar o sufrir un accidente suponga un perjuicio económico añadido para quienes desarrollan su actividad por cuenta propia en Canarias». Domínguez ha enmarcado esta convocatoria dentro de una estrategia más amplia de protección al colectivo: «Sabemos que una baja por enfermedad puede suponer un golpe económico difícil de asumir para un autónomo; por eso no solo compensamos las cuotas, sino que lo hacemos en el marco de un plan amplio que mejora la conciliación, el acceso a la financiación y la contratación estable». El responsable autonómico ha subrayado que, con esta línea de ayudas, «Canarias protege a sus emprendedores y les dará herramientas para seguir creando empleo en todas las islas».

Esta nueva convocatoria se suma a otras medidas ya en marcha dentro del Plan Respaldo Autónomos, entre ellas el programa Concilia, cuya tramitación sigue abierta y registra más de diez solicitudes diarias; el programa +Uno52, orientado a la primera contratación indefinida de personas mayores de 52 años; la bonificación de dos puntos del tipo de interés durante tres años para amortizar préstamos destinados a inversiones productivas, ampliable a 2,5 puntos para menores de 45 años; la Cuota Cero para nuevos emprendedores, que acumula ya más de 3.900 solicitudes en su tercera convocatoria; y la exención del pago del IGIC para los autónomos que no superen los 50.000 euros de volumen de operaciones anuales.

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En conjunto, estas medidas conforman una respuesta concreta a una de las principales preocupaciones del sector: que una baja médica no ponga en riesgo la continuidad del negocio ni agrave más aún la situación económica de la persona autónoma.