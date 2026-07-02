Todos los senegales del cayuco siguiente al de las 82 expulsiones piden asilo en El Hierro

Los 20 ciudadanos senegaleses que viajaban en el cayuco llegado a El Hierro el pasado 27 de junio han solicitado protección internacional, después de que sus compatriotas arribados cuatro días antes fueran incluidos en el primer expediente masivo de expulsión de inmigrantes activado en Canarias bajo el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Según han informado a EFE fuentes de su defensa, los ocupantes senegaleses de esta segunda embarcación han formalizado su petición de asilo al verse reflejados en la situación de los migrantes llegados el 23 de junio, cuyo ingreso en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) fue autorizado por el Juzgado de El Hierro.

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa europea, más restrictiva y con un mayor énfasis en los procesos de repatriación, han llegado a la Isla dos cayucos: el primero, el 23 de junio, con 119 personas a bordo; y el segundo, el 27 de junio, con 40 ocupantes.

En el caso de la primera embarcación, la Policía solicitó al juez de la isla autorización para internar en un CIE a todos los senegaleses mayores de edad, ante la previsión de que Senegal acepte en esta ocasión su devolución a Dakar. El juzgado autorizó la medida para 82 personas, que podrán permanecer internadas un máximo de 60 días mientras las autoridades españolas organizan su eventual vuelo de retorno.

La decisión ha causado sorpresa entre buena parte de las ONG y abogados que asisten a los migrantes en Canarias, ya que hacía tiempo que la Policía no impulsaba un expediente de estas características, debido a las dificultades que suelen plantear los países de origen a la hora de aceptar retornos forzosos.

La solicitud de protección internacional presentada ahora por los 20 senegaleses del segundo cayuco paraliza cualquier intento de deportación hasta que esa petición sea resuelta, conforme a las directivas europeas que regulan el derecho de asilo.

No obstante, el propio Pacto Europeo de Migración y Asilo introduce una novedad que puede afectarles directamente: un procedimiento acelerado para tramitar —y, en su caso, denegar— solicitudes de protección internacional cuando la persona procede de un país con bajas tasas de reconocimiento de asilo en Europa. Senegal figura entre esos países. En estos supuestos, la nueva normativa prevé que el procedimiento quede resuelto en un plazo máximo de doce semanas. Si finalmente se deniega la protección solicitada, se activaría la orden de repatriación.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife