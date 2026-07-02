Terremoto en Venezuela, en directo | Se eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

Una semana del doble terremoto Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó el miércoles que han fallecido al menos 2.295 personas y que 11.267 resultaron heridas. El funcionario indicó que 6.461 personas han sido rescatadas por más de 4.000 brigadistas. Por su parte, el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac) dijo a EFE que el despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a doce personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

Voluntarias españolas llegan a Venezuela para montar un hospital por los terremotos Entre aplausos de agradecimiento, medio centenar de voluntarias españolas llegaron este miércoles a Venezuela para montar un hospital de emergencias y atender a los afectados por los devastadores terremotos de hace una semana, que dejaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos. Se trata de un grupo de 44 voluntarios -sobre todo mujeres- del grupo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta de Emergencia) coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), que llegó hoy al aeropuerto de Carabobo, donde se cruzaron a un grupo de bomberos de Málaga (sur de España) que se marchaban después de varios días rescatando a personas de los escombros. Son, principalmente, sanitarios de hospitales de toda España, sobre todo médicas y enfermeras, aunque también hay bomberos y logistas.

Venezuela, ante la titánica tarea de la reconstrucción una semana después del terremoto sin esperanzas ya de hallar a más supervivientes Una semana después del doble terremoto, Venezuela todavía busca, trata de encontrar supervivientes, entre los escombros, los que quedan; las familias intentan saber dónde está un ser querido, qué morgue guarda su cuerpo, y, sobre todo, se buscan palabras que ayuden a atravesar el desastre que se vislumbra después del desastre tectónico. Una semana atrás, hablar sobre la "reconstrucción" del país después de años de "derrumbe" se circunscribía a cuestiones de la jerga política: ha entrado la dimensión humana y material. ¿Cómo se reconstruye lo perdido? El último parte del Gobierno informa que murieron 2.295 personas y 11.267 heridos. El ritmo de la actualización no se relaciona con las deducciones extragubernamentales. Las 10.000 bolsas mortuorias que acordaron adquirir el Estado y la ONU instalan en medio del rancio olor de los cuerpos descompuestos que solo los perros pueden tolerar, otra cifra promedio, cercana a los miles de personas que permanecen desaparecidas desde que el 24 de junio marcó en el reloj las 6.04. El Gobierno prefiere destacar que han sido rescatados 6.460 hombres, mujeres y niños. Leer más

Se eleva a 2.295 los fallecidos por el doble terremoto de hace una semana en Venezuela El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Venezuela habilita una página web para recibir donaciones internacionales tras terremotos El Gobierno de Venezuela habilitó este miércoles una página web para recibir donaciones internacionales tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace una semana que devastaron a casi toda una ciudad y que ha afectado a otros seis estados del norte del país caribeño, dejando de al menos 1.943 muertos, 10.571 heridos y un número impreciso de desaparecidos. "¡Venezuela no está sola! tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad", dijo el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje escrito en inglés en Telegram al compartir el link del portal web. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) explicó que esta página web, en la que figuran datos bancarios de una cuenta de la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, servirá para recibir donaciones monetarias y de insumos. Los donativos serán procesados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Delcy Rodríguez declara luto nacional por siete días en Venezuela tras doble terremoto La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano y que ha dejado un saldo de casi 2.000 fallecidos

Argentina confía en que el diálogo con Venezuela ante el seísmo abra paso a un "mejor entendimiento" El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó este miércoles que confía en que las conversaciones con autoridades venezolanas tras los terremotos del pasado 24 de junio abra "un espacio de diálogo" hacia un mejor entendimiento entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2024. Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Quirno resaltó que el contacto de la semana pasada con las autoridades venezolanas tuvo por objetivo coordinar el envío de ayuda humanitaria y comprender cuáles eran las necesidades más urgentes tras los terremotos, que han dejado hasta ahora al menos 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos. "Pedimos también enviar un equipo consular porque tenemos ciudadanos argentinos que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia y teníamos que estar cerca de ellos. Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí", añadió el canciller.

Oposición de Venezuela reitera "graves debilidades" del Estado para responder a emergencia La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró este miércoles las "graves debilidades" del Estado para responder al doble terremoto que ocurrió hace una semana y que ha dejado cerca de dos mil muertos y 10.571 heridos, según cifras del Gobierno, que no ha actualizado el número de desaparecidos. "Esta tragedia también ha dejado en evidencia las graves debilidades del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud, consecuencia de años de deterioro institucional que hoy pagamos los venezolanos", manifestó la PUD en su cuenta de X.

Menores en riesgo La ONG global Plan International alertó este miércoles de la necesidad de proteger a la niñez y adolescencia, en el marco de la respuesta humanitaria tras el doblete sísmico que asoló el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, especialmente de las niñas ante el riesgo de abusos en los albergues. Plan International recordó este miércoles en un comunicado que según las estimaciones de Unicef, unos 680.000 niños y niñas se encuentran entre las 1,8 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en Venezuela.