El tiempo en Canarias este jueves: sigue el calor con máximas de hasta 32ºC y viento fuerte en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves una jornada marcada por temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 32 grados centígrados en algunos puntos del archipiélago, mientras que las nubes bajas seguirán predominando en las vertientes norte de varias islas.

Aunque el ambiente continuará siendo cálido, la previsión apunta a un ligero descenso de las temperaturas máximas en algunas zonas respecto a días anteriores, especialmente en áreas de medianías y cumbres. En otras localidades apenas se esperan cambios térmicos.

La situación meteorológica estará condicionada además por el régimen habitual de los vientos alisios, que soplarán del norte o nordeste con intensidad moderada y dejarán intervalos fuertes en determinados puntos, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

El estado del mar estará condicionado por el viento

En el litoral también se espera una jornada con condiciones propias del verano en Canarias.

Según la previsión de la AEMET, mar adentro predominará viento del este o nordeste de fuerza 5 a 6, generando marejada o fuerte marejada en las costas orientadas al noroeste y sureste del archipiélago.

En las costas del nordeste el viento será más flojo, entre fuerza 2 y 3, con periodos de intensidad inferior, mientras que en las costas occidentales predominarán las brisas y el viento variable, acompañados por marejadilla o mar rizada.

Además, persistirá una mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros de altura, una circunstancia que conviene tener en cuenta para quienes practiquen actividades náuticas o deportivas.

Lanzarote: cielos nubosos al norte y hasta 30 grados en el este

En Lanzarote predominarán los cielos nubosos durante buena parte de la jornada, especialmente en el norte de la isla.

Con el paso de las horas, la nubosidad tenderá a disminuir en las zonas del sur y del este, donde se abrirán claros.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque la AEMET no descarta que de forma puntual se alcancen los 30 grados en sectores del este y sureste.

En Arrecife se esperan temperaturas entre 21 y 30 grados, con viento flojo o moderado de componente norte.

Fuerteventura: pocos cambios y ambiente estable

La situación meteorológica será muy similar en Fuerteventura.

La jornada comenzará con predominio de nubes, especialmente en el norte, mientras que durante el día se impondrán los cielos poco nubosos en buena parte del sur y del este.

Las máximas podrían registrar un ligero descenso, aunque seguirán próximas a los 30 grados en algunos puntos del este y sureste.

En Puerto del Rosario la previsión sitúa las temperaturas entre 21 y 28 grados.

Gran Canaria: calor en las medianías del sur y posibles lloviznas en el norte

En Gran Canaria, la nubosidad será más abundante en el norte por debajo de los 900 o 1.000 metros de altitud.

Durante la madrugada existe una baja probabilidad de que se produzcan lloviznas débiles en zonas de medianías del norte.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos ocasionales en el sur.

Las temperaturas tenderán a descender ligeramente, especialmente en la vertiente sur, aunque todavía podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados en medianías del sur, este y oeste.

El viento del norte soplará con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos fuertes en los extremos este y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante las primeras horas del día.

En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre 21 y 26 grados.

Tenerife mantendrá temperaturas elevadas en el sur

La previsión para Tenerife también apunta a la presencia de nubes bajas en el nordeste por debajo de los 900 o 1.100 metros, con apertura de claros durante las horas centrales.

En las medianías del norte existe una pequeña posibilidad de lloviznas durante la madrugada.

En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos, aunque aparecerán algunos intervalos de nubes en el norte, el sur y el oeste.

Las temperaturas registrarán ligeros descensos, más apreciables en las cumbres centrales.

Aun así, la AEMET prevé que se superen los 30 grados en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana.

El viento soplará del norte con intervalos fuertes, especialmente en la vertiente sur del área metropolitana.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan 22 grados de mínima y 30 de máxima.

La Gomera: posibilidad de alcanzar los 30 grados en el sur

En La Gomera el norte volverá a presentar abundante nubosidad por debajo de los 900 metros, aunque durante las horas centrales se abrirán claros.

No se descartan lloviznas débiles en las medianías durante la madrugada.

En el resto de la isla el ambiente será poco nuboso.

Las temperaturas permanecerán estables o bajarán ligeramente, aunque en las medianías del sur podrían alcanzarse los 30 grados.

El viento del norte será moderado con intervalos fuertes en las cumbres y en las vertientes este y oeste.

En San Sebastián de La Gomera los valores previstos son de 22 a 28 grados.

La Palma y El Hierro registrarán un ligero descenso térmico

En La Palma, el norte y el este presentarán intervalos nubosos durante la madrugada antes de dar paso a cielos más despejados.

En el resto de la isla predominará el tiempo poco nuboso.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, más acusado en las zonas altas.

El viento del nordeste también podrá dejar rachas fuertes en los extremos sureste y noroeste.

En Santa Cruz de La Palma la previsión es de 22 grados de mínima y 29 de máxima.

Por su parte, El Hierro mantendrá una evolución muy parecida.

Las nubes serán más frecuentes en el norte durante las primeras horas del día, mientras que el resto del territorio disfrutará de cielos poco nubosos.

Las temperaturas apenas cambiarán, aunque las máximas podrían descender ligeramente en las zonas altas.

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En Valverde se esperan valores comprendidos entre 16 y 20 grados, convirtiéndose en una de las capitales insulares con temperaturas más suaves del archipiélago.