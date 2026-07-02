Tiempo para el viernes en Canarias: las temperaturas rozarán los 30ºC en el sur de las islas tras el fin de la alerta por calor

La nubosidad baja proseguirá este viernes al norte de las islas, donde las temperaturas máximas podrán llegar a los 30º C en el sur, según prevé la Aemet.

En el mar habrá norte o noreste 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y extremo noroeste, hasta la madrugada. Marejada o fuerte marejada. En el nordeste, variable o noreste 2 o 3 y marejadilla. En el suroeste, variable 1 a 3 y rizada, informa Efe.

Predicción del tiempo por islas para el viernes en Canarias:

LANZAROTE

Nuboso durante las horas nocturnas salvo en la vertiente este, tendiendo a poco nubosos el resto del día. Temperaturas máximas con algún ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Baja probabilidad de que se alcancen localmente los 30 °C en el este y sureste. Viento flojo variable con predominio del régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 28

FUERTEVENTURA

Nuboso durante las horas nocturnas salvo en la vertiente este, tendiendo a poco nubosos el resto del día. Temperaturas máximas con algún ligero ascenso, algo más significativo en el interior, las mínimas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen localmente los 30 °C en el interior de la mitad sur, especialmente en sureste. Viento flojo con predominio del noroeste, moderado en Jandía con algún intervalo fuerte. Predominio del régimen de brisas durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 20 26

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 700 - 900 metros, que tenderá a intervalos durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nubosos o despejados con algún intervalo ocasional a primeras y últimas horas en costas. Temperaturas máximas en ligero descenso en la vertiente sur, en ligero ascenso en medianías del norte. Las mínimas con pocos cambios. Viento flojo inicialmente con predominio del noroeste y del régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres, flojo de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 26

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 900 - 1100 metros, intervalos nubosos, nuboso en horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos matinales en costas. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas en costas. En altas cumbres, de flojo a moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 26

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 900 - 1000 metros, intervalos nubosos, más compactos en horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algún intervalo matinal en costas. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso de las máximas en el interior. Viento de flojo a moderado del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 27

LA PALMA

Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas en medianías. Viento de flojo a moderado del noroeste. En cumbres, moderado de componente norte con intervalos de fuerte, amainando a flojo a lo largo del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 25

EL HIERRO

En el norte, por debajo de los 900 - 1000 metros, intervalos nubosos, más compactos en horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algún intervalo matinal en costas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 24