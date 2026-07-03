La Aemet anuncia un viernes con nubes y calor en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Canarias una jornada marcada por la nubosidad baja en el norte de las islas, especialmente durante las horas nocturnas y a primeras horas del día. En el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos ocasionales en zonas de costa.

Las temperaturas se mantendrán, en general, con pocos cambios, aunque las máximas podrán registrar ligeros ascensos en algunas zonas. En puntos del sur, este e interior de algunas islas no se descarta que se alcancen localmente los 30 grados.

El viento será, en general, flojo a moderado, con predominio del noroeste y del régimen de brisas en las costas durante las horas centrales del día. En zonas concretas, como Jandía, podrá soplar moderado con algún intervalo fuerte.

En el mar se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y extremo noroeste hasta la madrugada. Habrá marejada o fuerte marejada. En el nordeste, el viento será variable o del noreste de fuerza 2 o 3, con marejadilla, mientras que en el suroeste soplará variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada.

LANZAROTE — Nubes nocturnas y ambiente estable

La isla tendrá cielos nubosos durante las horas nocturnas, salvo en la vertiente este. A lo largo del día tenderán a quedar poco nubosos. Las temperaturas máximas podrán subir ligeramente, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios. Hay baja probabilidad de que se alcancen localmente los 30 grados en el este y sureste. El viento será flojo y variable, con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas (°C): Arrecife 21 / 28

FUERTEVENTURA — Más calor en el interior del sur

Predominará la nubosidad durante las horas nocturnas, salvo en la vertiente este, con tendencia a cielos poco nubosos durante el resto del día. Las máximas subirán ligeramente, de forma algo más significativa en el interior, y las mínimas seguirán con pocos cambios. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en el interior de la mitad sur, especialmente en el sureste. El viento será flojo, con predominio del noroeste, aunque en Jandía soplará moderado con algún intervalo fuerte. Durante las horas centrales dominarán las brisas.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 20 / 26

GRAN CANARIA — Nubosidad en el norte y cielos despejados al sur

En el norte, por debajo de los 700 a 900 metros, habrá nubosidad que tenderá a intervalos durante las horas centrales. En el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo ocasional a primeras y últimas horas en zonas de costa. Las máximas bajarán ligeramente en la vertiente sur y subirán de forma ligera en medianías del norte. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios. El viento será flojo al inicio, con predominio del noroeste y del régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres soplará flojo de componente norte.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 / 26

TENERIFE — Intervalos nubosos en el norte

En el norte, por debajo de los 900 a 1.100 metros, se esperan intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante las horas nocturnas. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos matinales en costas. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o con algún ligero descenso. El viento será flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas. En altas cumbres soplará de flojo a moderado de componente sur.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 / 26

LA GOMERA — Norte más nuboso durante la noche

En el norte, por debajo de los 900 a 1.000 metros, habrá intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo matinal en costas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las máximas podrán subir ligeramente en el interior. El viento será de flojo a moderado del noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 / 27

LA PALMA — Intervalos nubosos y descenso térmico

La jornada tendrá intervalos nubosos en general, más compactos en el norte durante las horas nocturnas, con tendencia a cielos poco nubosos durante las horas centrales. Las temperaturas bajarán ligeramente, con un descenso más acusado de las máximas en medianías. El viento será de flojo a moderado del noroeste. En cumbres soplará moderado de componente norte, con intervalos fuertes, aunque irá amainando a flojo a lo largo del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 / 25

EL HIERRO — Nubes en el norte y estabilidad en el resto

En el norte, por debajo de los 900 a 1.000 metros, se esperan intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo matinal en costas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios.

El viento será de flojo a moderado del noroeste.

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Temperaturas (°C): Valverde 17 / 24