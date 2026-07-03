El calor se dispara en Canarias: estos son los municipios donde el calor rozará los 35 grados

Canarias afronta este fin de semana el primer episodio importante de calor del verano. El inicio de julio llegará acompañado de temperaturas significativamente superiores a las habituales para esta época del año, con máximas que alcanzarán los 35 grados en algunos puntos de Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación ha llevado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta por calor en Gran Canaria y mantener además distintas situaciones de prealerta en el resto del Archipiélago, ante un episodio que afectará especialmente al interior y sur de la isla.

Gran Canaria concentrará las temperaturas más altas

La provincia de Las Palmas será la más afectada por este episodio. Los municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana registrarán las temperaturas más elevadas, con máximas previstas de 32 grados el sábado y hasta 35 grados el domingo.

También destacará Valsequillo, donde el mercurio subirá hasta los 31 grados el sábado y alcanzará los 34 grados el domingo.

En Vega de San Mateo se esperan máximas de 30 grados durante el sábado y de 33 grados el domingo, mientras que Mogán llegará a los 31 grados el sábado y a los 33 durante la jornada dominical.

Otros municipios como Agüimes e Ingenio también superarán los 30 grados, alcanzando los 32 grados el domingo.

En cambio, el ambiente será algo más suave en la capital grancanaria, donde Las Palmas de Gran Canaria rondará los 27 grados, mientras que Teror registrará entre 28 y 29 grados y Santa María de Guía se mantendrá entre los 25 y 26 grados.

Tenerife y el resto de islas también notarán el ascenso

Aunque el episodio será menos intenso en la provincia occidental, las temperaturas también subirán de forma generalizada.

En Tenerife, los municipios de Granadilla de Abona, La Orotava y Vilaflor de Chasna serán los más cálidos, con máximas que oscilarán entre los 29 grados del sábado y los 30 del domingo.

En Santa Cruz de Tenerife los termómetros no superarán los 31 grados, mientras que municipios como La Victoria de Acentejo, Puntagorda (La Palma) o Agulo (La Gomera) figuran entre las zonas donde se esperan temperaturas más suaves durante el fin de semana.

El calor marcará el inicio de julio

La Aemet prevé que este episodio inaugure un mes de julio con temperaturas superiores a la media climática en Canarias. Además, los modelos meteorológicos apuntan a que el verano tendrá una alta probabilidad de ser más cálido de lo habitual, por lo que no se descartan nuevos episodios de calor en las próximas semanas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una hidratación frecuente y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables, especialmente en los municipios del interior y sur de Gran Canaria, donde se esperan los valores más elevados del Archipiélago.