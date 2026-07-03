Canarias se convierte en escaparate europeo de los deportes tradicionales y refuerza sus lazos con Corea

Canarias será del 10 al 11 de julio la capital europea de los juegos y deportes tradicionales con la celebración en Las Palmas de Gran Canaria del Encuentro y la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales.

La cita reunirá a representantes de más de veinte países con el objetivo de fortalecer la cooperación entre territorios, intercambiar experiencias sobre la conservación del patrimonio deportivo tradicional y acercar estas modalidades a la ciudadanía.

El encuentro fue presentado este viernes por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, en un acto en el que también participaron el cónsul de la República de Corea en Canarias, Koh Moon-Hee, y el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero.

Suárez destacó que esta cita “convierte a Las Palmas de Gran Canaria en el centro europeo de los juegos y deportes tradicionales” y subrayó que nace “con una clara vocación internacional para impulsar el intercambio cultural, deportivo y educativo entre distintos países”.

El consejero afirmó que Juega Europa 2026 simboliza la apuesta de la Consejería por convertir los deportes autóctonos en una herramienta de educación y preservación del patrimonio cultural. También defendió que el encuentro es una oportunidad para mostrar cómo Canarias protege y proyecta sus tradiciones deportivas al resto del mundo.

Además, puso en valor el desafío entre lucha canaria y ssireum como “un hito para los deportes autóctonos canarios” y como ejemplo de cómo dos pueblos pueden conservar y transmitir sus tradiciones a través del deporte, compartiendo valores como el honor, la fuerza, el equilibrio y el respeto al adversario.

Canarias y Corea, unidas por la lucha

El cónsul de la República de Corea en Canarias, Koh Moon-Hee, agradeció la organización del encuentro y destacó la estrecha relación entre ambos territorios a través de sus deportes tradicionales.

“En Asia, Corea es el país que mejor conoce la lucha canaria y los canarios conocen muy bien el ssireum”, señaló.

Koh Moon-Hee recordó además los éxitos logrados por representantes canarios en los Campeonatos del Mundo de Ssireum, donde el pasado año obtuvieron el título tanto en categoría masculina como femenina.

El cónsul enmarcó esta cita en la celebración del 75.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España y de los sesenta años de vínculos entre Canarias y Corea. “Somos pueblos muy parecidos y cercanos. Espero que esta amistad siga floreciendo durante muchos años”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, celebró la recuperación de un hermanamiento que, según dijo, “une desde hace décadas a dos luchas ancestrales”.

Rivero destacó que el encuentro permitirá volver a estrechar lazos con “una disciplina hermana” y quiso reconocer especialmente la figura del maestro Shin, al que definió como “auténtico precursor de estos intercambios”.

El presidente federativo recordó que cada año una amplia representación de luchadores canarios participa en los encuentros internacionales de ssireum que se celebran en Corea del Sur, donde Canarias ocupa desde hace años un lugar destacado y ha logrado importantes éxitos.

Canarias se convierte en la capital europea de los deportes tradicionales y estrecha lazos con Corea a través de la lucha / LP / DLP

Dos jornadas de actividades, talleres y exhibiciones

El encuentro está coordinado por la Viceconsejería de la Actividad Física y el Deporte, a través de la Dirección General de Deportes Autóctonos, lideradas por Ángel Sabroso y Lorena Hernández, respectivamente.

Durante dos jornadas reunirá a representantes institucionales, investigadores, federaciones, asociaciones y especialistas procedentes de distintos países europeos para abordar el presente y el futuro de los juegos y deportes tradicionales como parte del patrimonio cultural inmaterial.

La programación combinará actividades dirigidas a profesionales del sector con propuestas abiertas a la ciudadanía, especialmente en el entorno del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y la playa de Las Canteras.

El viernes comenzará con el simposio internacional ‘Educar jugando: juegos y deportes tradicionales en distintos sistemas educativos europeos’, en el que participarán especialistas de países como Portugal, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, San Marino, Croacia, Serbia, Macedonia del Norte, Rumanía, Polonia o República Checa, entre otros.

De forma paralela, la playa de Las Canteras acogerá una concentración de lucha canaria y bola canaria.

Por la tarde, el entorno del Real Club Victoria se transformará en un gran espacio dedicado a los deportes tradicionales, con un festival en el que el público podrá conocer modalidades como el salto del pastor, la bola canaria, la lucha del garrote canario, el juego del palo canario, el calabazo, los carros de madera, el arrastre canario, la vela latina canaria de botes y barquillos, la lucha canaria, la pelotamano canaria, el levantamiento de piedra, el levantamiento de arado y diferentes juegos infantiles tradicionales.

La jornada concluirá con una exhibición de la selección nacional de ssireum de Corea del Sur, una de las modalidades de lucha tradicional más importantes del continente asiático y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

El gran desafío entre lucha canaria y ssireum

El sábado continuará la actividad con la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, varias clases magistrales de lucha del garrote canario y juego del palo canario, así como una salida de vela latina canaria de botes desde el muelle deportivo.

El cierre llegará con el desafío entre la selección canaria de lucha canaria y la selección nacional de ssireum de Corea del Sur, concebido como un intercambio deportivo y cultural.

Cada participante disputará un enfrentamiento bajo ambos reglamentos tradicionales, lo que permitirá al público conocer las semejanzas y diferencias entre estas dos modalidades históricas.

En categoría masculina competirán Francisco Giménez frente a Lim Sangbin, Pedro Arrocha ante Kim Seongbeom, Albano Castro contra Kim Juntae, Diego Rodríguez frente a Jung Mingung, Juan Antonio Rodríguez Toro ante Choi Jungman, Gaumet Innouri contra Lee Juyong, Néstor Mejías frente a Kwon Jinwook, Roque Arbelo ante Hwang Junghoon, Ismael Deniz contra Woo Dongjin, Khadim Bamba Gueyes frente a Park Mingyo, Álvaro Deniz ante Cha Seungmin y Alberto Zamora contra Yu Kyungjoon.

En categoría femenina participarán Verónica Olivero frente a Kim Siwoo, Lorena Mateo ante Lee Jaeha y Delioma Armas contra Kim Hayun.

Buena parte de esta colaboración entre Canarias y Corea del Sur ha sido posible gracias al trabajo del maestro Shin, impulsor desde hace más de 35 años de los intercambios entre ambas modalidades y una figura clave en la consolidación de los lazos deportivos entre ambos territorios.

Su labor ha permitido mantener vivo un proyecto de cooperación que también ha llevado a representantes de la lucha canaria a participar de forma habitual en los Campeonatos del Mundo de Ssireum, celebrados en Corea del Sur, donde Canarias ha logrado dos títulos mundiales gracias a Alejandro Afonso y Cristina Rodríguez Santana.

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Con este encuentro, Canarias refuerza su posición como referente internacional en la conservación y promoción de los deportes tradicionales, al tiempo que impulsa la proyección exterior de modalidades propias como la lucha canaria, la vela latina o la bola canaria mediante el intercambio con otros territorios que también mantienen vivas sus manifestaciones deportivas ancestrales.