Canarias planta cara al Gobierno central: denuncia el 'olvido' de la insularidad en los fondos para el calor y exige 20 millones para adecuar los colegios

La educación pública en Canarias ha vuelto al centro de debate por los fondos que el Gobierno de Pedro Sánchez va a destinar a climatizar y mejorar la eficiencia energética en los colegios. En total, 200 millones a repartir entre las autonomías: nueve de ellos para Canarias, según informó este viernes el secretario general del PSOE y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Una cifra que Canarias considera insuficiente.

El Gobierno regional cuestiona los criterios adoptados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para su reparto, que se ciñen, simplemente, a las ratios de alumnos en las aulas. Reclama que se tenga en cuenta la insularidad y la climatología, con más horas de sol y calor que en otros puntos de España.

La crítica salió a la palestra este viernes, a raíz de que Torres se reuniese con sindicatos y plataformas educativas para denunciar "un retroceso en la inversión" que, según los colectivos, llevará el presupuesto del área por "debajo del 4% del PIB en 2027". Este escenario, agravado por falta de infraestructuras frente al cambio climático, dibuja un horizonte de incertidumbre para los docentes de las Islas, según los sindicatos.

Educación, en desacuerdo

El foco del conflicto económico se centra actualmente en el reparto de esos 200 millones de euros estatales destinados a la climatización de centros educativos. Mientras el Ministerio propone un criterio basado estrictamente en el número de alumnos, lo que otorgaría a Canarias como máximo millones de euros, el Gobierno regional ha presentado una propuesta alternativa en la que reclama 20 millones.

Educación argumenta que no se ha tenido en cuenta la realidad climática, las horas de sol ni el sobrecoste de la insularidad, que encarece el transporte de materiales y equipos entre las ocho islas. Canarias propone un reparto, a su juicio, más justo: un 70% por alumnado, un 20% por exposición climática al calor y un 10% por ultraperificidad. Hasta el momento en el que se redactan estas líneas, el Gobierno central no ha respondido a esta reclamación, dejando en el aire inversiones vitales como el techado de canchas, la instalación de pérgolas o la naturalización de patios para combatir episodios extremos de calor.

Dos niños a la entrada de un colegio en Gran Canaria. / La Provincia

Cifras del fracaso escolar

Tras la reunión con los sindicatos, Torres sacó a relucir las cifras de abandono escolar y cargó contra la gestión de Fernando Clavijo al comparar los resultados del Pacto de las Flores (PSOE) con el rumbo actual del ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular. El ministro opinó que en Canarias el alumnado abandona los estudios por "falta de ilusión" y denunció el aumento de la tasa abandono escolar durante la actual legislatura.

Durante la presidencia de Torres, la tasa de abandono escolar cayó desde el 20,8% en 2019 al 18,2% en 2020, tocando mínimos del 11,8% en 2021 y 11,7% en 2022, periodos condicionados por la pandemia. En 2023, último año de Torres en el Gobierno regional (hasta julio, con la toma de posesión de Clavijo), la tasa de abandono escolar temprano volvió a subir hasta el 15,1%. Ahora, el porcentaje se sitúa en el 15,9%.

Tras le reunión, los sindicatos se mostraron unánimes respecto al futuro financiero del sector. Colectivos como Insucan, STEC, CCOO, UGT y la Plataforma 5% alertaron de que el marco presupuestario plurianual para 2027 sitúa la inversión educativa por debajo del 4% del PIB.

Malestar docente

Torres recordó que el Pacto de las Flores elevó la inversión del 3,6% al 4,63% y calificó de "retroceso histórico" la propuesta actual del Ejecutivo de CC y PP, a quienes acusa de "potenciar la educación privada y priorizar la eliminación de impuestos a las rentas altas".

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El malestar docente afloró en la reunión con reivindicaciones sobre las "condiciones deplorables" de las infraestructuras, calificadas por los sindicatos como centros de "primera, segunda y tercera". Canarias reclama desde hace cuatro años que el Gobierno central entregue los 42 millones de euros anuales del Plan Estratégico de Infraestrcuturas Educativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quitó en 2028. Desde entonces, las Islas no reciben esa partida que está destinada a mejorar o construir instalaciones educativas en el Archipiélago. En total, 294 millones que se han quedado en el tintero y que tendrían que haber llegado en los últimos siete años. Las Islas se conformarían con recibir la anualidad actual para poder destinarla a las mejoras necesarias de los centros.