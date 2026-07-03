Cinco playas de Canarias donde puedes bañarte con tu perro todo el año

Bañarse con el perro en Canarias es posible, pero no en cualquier playa. Cada ayuntamiento regula el acceso de mascotas a su litoral y, por eso, muchos dueños buscan zonas donde puedan ir sin miedo a una multa y sin depender de la temporada.

En el Archipiélago hay varias playas habilitadas para perros durante todo el año. Algunas son amplias y urbanas, otras más naturales y tranquilas. Estas son cinco de las más destacadas para disfrutar del mar con tu mascota en Canarias.

Bocabarranco, la pionera de Gran Canaria

La playa de Bocabarranco, en el barrio de Jinámar, fue la primera de Canarias en permitir el acceso de perros. Cuenta con más de 6.000 metros cuadrados, espacio suficiente para que los animales corran, naden y socialicen.

Su entorno es semiurbano y la orilla cambia según la marea, con zonas de arena y piedra. Por eso, la mejor opción es acudir en bajamar, cuando hay más superficie disponible para pasear con comodidad.

Güímar, una de las mejor preparadas de Tenerife

La playa canina de Güímar, en Tenerife, funciona desde el 2 de agosto de 2013 y se ha convertido en una de las referencias para quienes buscan un espacio cómodo con mascotas.

Está situada junto al club náutico del municipio y dispone de una zona de unos 200 metros en el extremo sur de la playa. Tiene arena, duchas independientes y papeleras específicas para residuos caninos, lo que la convierte en una de las mejor acondicionadas del Archipiélago.

El Confital, cerca de Montaña Roja

En Granadilla de Abona, también en Tenerife, se encuentra la playa de El Confital, conocida además como El Horno. Está próxima a la Montaña Roja de El Médano y cuenta con una zona habilitada para perros de unos 170 metros de ancho.

Es una alternativa interesante para quienes buscan un espacio amplio en el sur de la isla y quieren combinar baño, paseo y entorno natural.

Los Tres Peos, una opción tranquila en Agüimes

En Agüimes, Gran Canaria, la playa de Los Tres Peos destaca por su ambiente tranquilo y poco masificado. Es una franja de arena oscura de algo más de 200 metros de longitud, ideal para quienes prefieren un entorno menos urbano.

La marea baja es el mejor momento para visitarla, ya que deja más espacio para que los perros corran y exploren. Eso sí, la zona suele ser ventosa y puede tener corrientes fuertes, por lo que conviene vigilar a los animales si entran al agua.

Las Gaviotas, la apuesta canina de Santa Cruz

La playa de Las Gaviotas, en Santa Cruz de Tenerife, es una de las incorporaciones más recientes al mapa de playas dog-friendly de Canarias.

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El área habilitada se encuentra en el tramo final de esta cala de arena negra volcánica, rodeada de acantilados y situada a pocos minutos de Las Teresitas. El Ayuntamiento acondicionó una parte de la playa para permitir el baño de perros y tutores en un entorno natural y tranquilo.