Clavijo urge a cerrar el convenio del Centro Nacional de Vulcanología este año

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, urge a que este mismo año se cierre el convenio para la creación del Centro Nacional de Vulcanología (CNV), que lleva siete meses enredado en negociaciones entre las dos partes implicadas (Estado y Canarias) y más de tres años como una promesa que no acaba de llegar.

Dicho convenio es la pieza central del CNV, ya que acotará la composición, características y funciones de este futuro organismo cuya sede se ubicará en La Palma.

Clavijo ha realizado estas declaraciones este viernes en La Palma, a preguntas de los periodistas sobre la denuncia del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que ayer acusó al Gobierno de España de retrasar la puesta en marcha del centro y de modificar el contenido del convenio.

Un convenio "descafeinado"

Clavijo ha explicado el Gobierno de Canarias solicitó un informe técnico sobre la propuesta remitida por el Estado y que el jueves trasladó ese documento al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Según explicó, el Ejecutivo autonómico entiende que el borrador del convenio "no hace justicia" a los acuerdos alcanzados previamente y considera que el proyecto "se está descafeinando" respecto al modelo inicialmente previsto para el CNV.

Y es que el Ejecutivo canario quiere que el CNV sea el responsable de la "gestión integral del fenómeno volcánico". Una tarea que, sin embargo, y a ojos del Ministerio de Ciencia, es incompatible con las responsabilidades que ya tiene consignadas el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Un modelo similar al IAC

En este sentido, Clavijo ha defendido que el Centro Nacional de Vulcanología debe configurarse siguiendo el modelo de otros organismos científicos con sede en Canarias, como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) o el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, dependiente de la Universidad de La Laguna (ULL).

El presidente ha asegurado que continúan intercambiándose borradores y correos electrónicos entre las administraciones implicadas y ha anunciado que el ministro Ángel Víctor Torres se comprometió a revisar la propuesta.

Clavijo ha avanzado que la próxima semana está prevista una conversación telefónica o una reunión telemática entre representantes del Gobierno de Canarias, los cabildos de La Palma y Tenerife y los ministerios implicados para tratar de resolver las diferencias sobre el contenido del convenio.

Evitar que los fondos se pierdan

El objetivo, ha añadido, es que el acuerdo quede constituido y formalizado antes de que concluya el año, evitando así que los fondos asignados al proyecto –un total de cinco millones de euros– puedan perderse.

Asimismo, ha manifestado que comprende "perfectamente" el malestar expresado por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y ha considerado que esa reacción ha servido para acelerar las gestiones entre las administraciones con el fin de desbloquear el proyecto.