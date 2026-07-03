Un experto de la Aemet advierte que Canarias se prepara para un intenso episodio de altas temperaturas

Canarias se prepara para su segundo episodio de altas temperaturas del verano y, esta vez, el calor llegará con más fuerza. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los termómetros empiecen a subir de forma progresiva desde este viernes, aunque el cambio más acusado llegará a partir del domingo.

David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, confirma que el Archipiélago entrará en una fase de ascenso térmico que irá a más durante los primeros días de la próxima semana. En algunas zonas, los valores podrán rozar, e incluso superar, los 40 grados.

El domingo se notará el cambio, más calor en las islas

El fin de semana arrancará con temperaturas más propias de la época. Tras varios días de ambiente más fresco, Suárez habla de “una anomalía fría” que dio una breve tregua al Archipiélago antes de la nueva subida.

Este sábado todavía acompañará el tiempo para planes de playa o piscina, con máximas que podrán rondar los 30 grados, intervalos nubosos en la vertiente norte y sol en las zonas del sur. Sin embargo, el domingo marcará el inicio del cambio más evidente.

Meteorología. Calor y calima en la playa de Las Canteras / Andrés Cruz

Bajo un manto de calima que no termina de disiparse, el ascenso térmico empezará a notarse con claridad. “Creemos que podrían superarse los valores umbrales para poner un aviso amarillo, al menos en el sur de Gran Canaria”, adelanta Suárez.

El calor aumentará durante la semana

Según el modelo europeo de predicción, las cumbres de Gran Canaria podrán superar los 32 grados al mediodía del domingo, con máximas de hasta 36 grados en San Bartolomé de Tirajana. En Tenerife, la subida se notará sobre todo en medianías, con valores de entre 27 y 29 grados en puntos como La Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos, Vilaflor o Arona.

A partir de ese momento, el calor no dará tregua. “Los ascensos serán persistentes”, resume el delegado de la Aemet en Canarias, que sitúa el lunes como el día en el que las temperaturas altas empezarán a extenderse de forma más generalizada por todo el Archipiélago.

La situación continuará el martes, el miércoles y, al menos, hasta el jueves. “Será una subida paulatina que encontrará su máximo el miércoles”, recalca Suárez.

Calima, viento africano y poco alisio

Durante esos días, predominará un viento procedente del continente africano, cargado de calor y calima. El alisio no desaparecerá por completo, pero quedará casi reducido a la costa de la vertiente norte.

“No se interrumpe, pero soplará muy poquito y solo refrescará esa zona”, explica Suárez. Esa debilidad del alisio permitirá que el calor gane terreno en buena parte de las Islas, especialmente en zonas de interior, medianías y áreas orientadas al sur.

El modelo europeo apunta incluso a madrugadas muy cálidas. Entre el martes y el miércoles, algunos puntos del Archipiélago podrán registrar temperaturas cercanas a los 30 grados ya a las 7:00 de la mañana.

Posibles avisos naranjas en el Archipiélago

El miércoles se perfila, por ahora, como el día más duro del episodio. Suárez advierte de que “podríamos llegar a tener avisos naranjas por temperaturas que superen los 37 grados en muchas zonas”.

Aun así, el delegado de la Aemet llama a la prudencia. “Aún no podemos hacer una previsión pormenorizada porque aún quedan muchos días en los que puede haber variaciones”, insiste.

Lo que sí parece claro es que Canarias afrontará varios días con temperaturas por encima de lo habitual. Falta por determinar si el episodio cumple los requisitos para considerarse ola de calor: al menos tres días consecutivos, afección en las dos provincias y superación de determinados umbrales en buena parte de las estaciones.