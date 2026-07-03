La Plataforma Bolivariana de Canarias pide devolver recursos bloqueados a Venezuela tras los terremotos

La Plataforma Bolivariana de Canarias (PBC) ha reclamado la devolución de los recursos que, según la organización, permanecen "incautados" o "retenidos" a Venezuela en el exterior, al considerar que esos fondos son necesarios para gestionar la emergencia y acometer la reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes terremotos en el norte del país.

El colectivo vincula la situación humanitaria provocada por los seísmos con el contexto político y económico que atraviesa Venezuela. En un comunicado, la PBC sostiene que el país afronta la catástrofe con recursos limitados por las sanciones internacionales, el bloqueo de activos y las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

La plataforma expresa sus condolencias al pueblo venezolano y subraya el impacto emocional de la emergencia en Canarias, una comunidad con fuertes vínculos históricos, familiares y migratorios con Venezuela. El Gobierno de Canarias mantiene contacto con su red de entidades canarias en el país para atender a los afectados tras los terremotos, según informó el Ejecutivo autonómico.

Recursos que la plataforma reclama para Venezuela

La Plataforma Bolivariana de Canarias reclama la devolución de más de 1.600 millones de euros que atribuye a recursos "retenidos" por la Unión Europea. También menciona 31 toneladas de oro, valoradas por la organización en más de 1.000 millones de dólares, y cuentas bancarias que, según su versión, permanecen bloqueadas por Reino Unido.

La PBC incluye además en su denuncia la incautación de acciones y refinerías de CITGO por parte de Estados Unidos, así como "miles de millones de dólares" de la República de Venezuela y de PDVSA retenidos en la Reserva Federal de Nueva York.

El colectivo también critica que los fondos procedentes de la venta de petróleo venezolano deban ingresarse, según sostiene, en bancos extranjeros bajo control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y no en el Banco Central de Venezuela.

Una lectura política de la emergencia

Para la Plataforma Bolivariana de Canarias, los terremotos han actuado como un "acelerador letal" dentro de lo que define como una "agresión imperialista" contra Venezuela.

La organización sostiene que el país sufre desde hace más de una década un "bloqueo criminal" por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, con sanciones económicas que califica de "ilegales". A su juicio, estas medidas han limitado la capacidad del Estado venezolano para mantener infraestructuras, adquirir maquinaria, disponer de insumos médicos y contar con personal cualificado.

La PBC considera que esa situación ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad del país ante una catástrofe natural de gran magnitud.

Rechazo a una ayuda con "segundas intenciones"

La plataforma también advierte contra lo que considera intentos de intervención bajo la cobertura de la ayuda humanitaria.

En su comunicado, denuncia que el despliegue de fuerzas de tarea bajo la "coartada" de la asistencia podría encubrir, en su opinión, una estrategia de Washington para ampliar su control sobre Venezuela. La organización rechaza cualquier fórmula que, según sus palabras, pretenda aprovechar la emergencia para configurar un "protectorado" o una administración tutelada.

Frente a ello, la PBC defiende que los equipos de rescate y cooperación deben actuar únicamente con intención de ayudar y bajo coordinación local. Como ejemplo de solidaridad internacional, cita la ayuda procedente de China, Rusia y Cuba, que, según el colectivo, actúa bajo mando local.

Vías de apoyo desde Canarias

La Plataforma Bolivariana de Canarias también ha propuesto al pueblo canario varias vías para canalizar aportaciones económicas destinadas a la población venezolana afectada.

El colectivo menciona una campaña impulsada por la plataforma estatal Estamos con Venezuela, mediante ingresos en una cuenta de la asociación Elkartasun Keinua Venezuelari, con el concepto Ayuda Venezuela.

También señala una iniciativa de la ONG SODePAZ, junto a los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) de Venezuela, para activar un canal de atención psicológica a familias afectadas.

La plataforma afirma que estas vías buscan que los fondos lleguen de forma directa al pueblo venezolano organizado en comunas y otros colectivos del movimiento popular.

Canarias y Venezuela, un vínculo histórico

Los portavoces de la PBC, Anselmo Fariña y David González, han destacado la solidaridad generada tras los terremotos y el papel de las comunas, especialistas locales e internacionales y equipos de rescate en la atención a la emergencia.

También subrayan el impacto de esta situación en Canarias, donde la relación con Venezuela forma parte de la historia migratoria de muchas familias.

La crisis ha movilizado a instituciones canarias y entidades sociales. El Ejecutivo autonómico ha activado su red de apoyo en Venezuela y mantiene contacto con las 22 entidades canarias presentes en el país para conocer la situación de sus instalaciones y comunidades tras los seísmos.