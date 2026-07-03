Quevedo convierte el verano canario en una verbena global: la lista de canciones que no pueden dejar de sonar

Quevedo ha decidido ponerle música al verano desde Canarias. Con la llegada de la temporada estival, Apple Music recupera una de sus iniciativas más reconocibles, “Sonidos de verano”, un espacio que reúne playlists, mixes y contenidos especiales creados por artistas nacionales e internacionales. La propuesta funciona como una especie de mapa sonoro de la estación: canciones para viajar, bailar, descansar, salir de fiesta o volver a casa con la ventanilla bajada.

En esta edición, el protagonismo recae en el artista canario Quevedo, que firma en exclusiva para la plataforma una playlist con un título tan festivo como identitario: “Quevedo: DE VERBENA CON EL BAIFO”. La selección no solo refleja el momento musical del cantante, sino también su manera de entender el verano, la fiesta y las raíces culturales de Canarias.

La playlist combina clásicos de la música latina, himnos de verbena, referencias del panorama canario y algunos de sus temas más recientes. En ella conviven Juan Luis Guerra, Daddy Yankee, Celia Cruz, Elvis Crespo, Frankie Ruiz o Tito El Bambino con nombres como Cruz Cafuné, K-Narias, Los Gofiones, Los Sabandeños, Mestisay, Veneno Crew o Nueva Línea. El resultado es una mezcla que viaja entre el merengue, la salsa, el reguetón, el folclore y el sonido urbano.

“Canciones que siempre vuelven”

Para Quevedo, esta selección no nace de una moda, sino de una memoria personal. El artista explica que se trata de temas que siempre han formado parte de su vida y que regresan de manera natural cuando aparece el calor, la fiesta o el ambiente de carnaval. “Son canciones que siempre han estado en mi playlist... cuando llega el veranito o época de fiesta, carnavales, etc., siempre vuelven”, asegura.

Ese espíritu atraviesa todo el listado. Hay canciones pensadas para bailar sin demasiadas explicaciones, como “Pasarela”, de Daddy Yankee; “Píntame” o “Pegadito Suavecito”, de Elvis Crespo; “Las Avispas” y “La Bilirrubina”, de Juan Luis Guerra; o “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz. Pero también hay una mirada muy concreta hacia Canarias, con temas que conectan con la tradición, la costa, la verbena y el imaginario isleño.

En ese cruce aparecen canciones como “Somos costeros”, de Los Gofiones y Los Sabandeños; “Puntos cubanos” y “Habanera embrujada”, de Mestisay; “Sapo cancionero”, de María Dolores Pradera junto a Los Sabandeños; o “Hijo del sol y la luna”, de Veneno Crew. La playlist no se limita al territorio urbano en el que Quevedo se ha convertido en una figura internacional, sino que abre la puerta a una identidad musical más amplia.

Canarias entre el urbano y la verbena

El propio Quevedo reconoce que el sonido actual de las islas está muy marcado por la música urbana. “Venimos mucho de lo urbano, del reggaetón y el trap, música que nace en la calle y que es lo que más está sonando ahora”, señala. Su selección para Apple Music confirma esa lectura, pero también la amplía: el verano canario no se entiende solo desde lo nuevo, sino también desde aquello que ha sonado durante generaciones en fiestas, coches, playas y verbenas.

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Por eso, junto a nombres internacionales, aparecen artistas canarios que han formado parte del imaginario popular de las islas. K-Narias están presentes con “No te vistas” y “Salsa con reggaeton”; Cruz Cafuné aparece junto a Juseph en “Muchoperro”; Nueva Línea acompaña a Quevedo en “Al Golpito”; y Elvis Crespo se une al artista grancanario en “La Graciosa”.

La presencia de Nueva Línea, orquesta tinerfeña considerada una de las revelaciones del año, refuerza precisamente esa idea de puente entre generaciones y escenas. La verbena, lejos de quedar como un recuerdo, vuelve convertida en un espacio de conexión entre el sonido popular y el lenguaje actual.

El Baifo, un disco en plena expansión

La playlist llega además en un momento especialmente significativo para Quevedo. El artista lidera el ranking de discos más vendidos en España con su último álbum, ‘El Baifo’, un trabajo que ha reforzado su vínculo con Canarias desde el propio título y desde una estética que reivindica su origen sin renunciar a una proyección global.

Su gira “El Baifo Tour” confirma también el respaldo del público. Con todas las fechas de Madrid y Barcelona agotadas, Quevedo atraviesa una etapa de consolidación después de varios años instalado entre los nombres imprescindibles de la música urbana en español. A ello se suma el impacto de su aparición como artista invitado en el concierto de Bad Bunny en Madrid, uno de los momentos más comentados y celebrados por sus seguidores.

En esta nueva etapa, Quevedo parece jugar con una idea cada vez más clara: llevar Canarias a escenarios, canciones y proyectos internacionales sin convertirla en un decorado. Su playlist para Apple Music funciona, en ese sentido, como una declaración sencilla pero potente. No se trata solo de escoger canciones para el verano, sino de mostrar cómo suena una manera concreta de vivirlo.

El coche camino al sur

Al hablar de sus planes estivales, Quevedo apunta a una imagen muy reconocible para cualquier canario: pasar tiempo en Gran Canaria, disfrutar de la playa y descansar antes de retomar la gira. También identifica el coche camino al sur de la isla como su lugar favorito para escuchar esta selección musical.

La escena resume bien el espíritu de “DE VERBENA CON EL BAIFO”: carretera, calor, amigos, playa, fiesta y canciones que se saben de memoria incluso antes de que empiecen. Una banda sonora donde caben el merengue, la salsa, el reguetón, el folclore y el acento canario.

Con “Sonidos de verano”, Apple Music refuerza su apuesta por contenidos editoriales curados por los propios artistas. En el caso de Quevedo, la propuesta va más allá de una simple lista de canciones: es una forma de celebrar el verano desde la identidad, el territorio y la memoria musical de Canarias.