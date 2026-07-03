Sanidad activa la alerta por radiación ultravioleta extrema en 29 municipios de Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha activado una alerta por riesgo extremo para la salud debido a la radiación ultravioleta (UV) en 29 municipios del archipiélago, además de La Graciosa. La previsión estará vigente, según los datos disponibles, hasta el próximo 6 de julio.

La decisión se basa en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en los criterios recogidos en el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud, un protocolo diseñado para informar a la población sobre el nivel de riesgo y las medidas de protección más adecuadas en cada situación.

Ante el nivel extremo, la principal recomendación de Salud Pública es clara: evitar completamente la exposición al sol durante toda la jornada, ya que la intensidad de la radiación puede provocar efectos perjudiciales incluso en periodos de exposición relativamente cortos.

Los municipios afectados por el nivel extremo

La alerta alcanza a municipios repartidos por todas las islas del archipiélago.

En La Palma, el aviso afecta a Barlovento, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Paso, Villa de Mazo y Fuencaliente.

En El Hierro, los municipios incluidos son Valverde y El Pinar.

En La Gomera, el nivel extremo se registra en Alajeró.

En Tenerife, la advertencia afecta a Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna.

En Gran Canaria, el riesgo máximo se ha declarado en Artenara, Tejeda, Moya, Teror, Santa Brígida, Valleseco, Vega de San Mateo, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

En Fuerteventura, los municipios afectados son Antigua y Betancuria, mientras que en Lanzarote el aviso incluye a Teguise y Haría. También La Graciosa se encuentra bajo este nivel de riesgo.

Por su parte, el resto de municipios de Canarias permanecen en riesgo muy alto, un nivel que también requiere extremar las medidas de protección frente al sol.

Canarias, la comunidad con mayor radiación ultravioleta de España

La Dirección General de Salud Pública recuerda que Canarias registra durante todo el año los niveles más elevados de radiación ultravioleta del país, según los datos recopilados por la AEMET.

Esta circunstancia hace que la protección solar no deba limitarse únicamente a los meses de verano. Los especialistas insisten en que la radiación UV mantiene una elevada intensidad durante cualquier época del año y que incluso en jornadas con abundante nubosidad los rayos ultravioleta continúan atravesando las nubes y alcanzando la superficie.

Además, la radiación aumenta conforme se gana altitud, por lo que las zonas de medianías y montaña pueden registrar niveles especialmente elevados.

Las recomendaciones para proteger la salud

Cuando el riesgo alcanza niveles muy altos o extremos, Salud Pública recomienda reforzar todas las medidas de protección.

Entre las principales indicaciones destacan:

Evitar la exposición directa al sol , especialmente cuando el nivel es extremo.

, especialmente cuando el nivel es extremo. Aplicar diariamente un protector solar de amplio espectro con un factor de protección SPF 50+ , renovándolo con frecuencia siguiendo las indicaciones del fabricante.

, renovándolo con frecuencia siguiendo las indicaciones del fabricante. Buscar zonas de sombra siempre que sea posible.

Utilizar ropa que cubra brazos y piernas, además de sombreros de ala ancha.

Llevar gafas de sol homologadas que protejan frente a la radiación ultravioleta.

Las autoridades sanitarias ponen un énfasis especial en la protección de los niños, las personas mayores y quienes trabajan al aire libre, como profesionales de la construcción, agricultura, jardinería, limpieza viaria o socorrismo, ya que permanecen expuestos al sol durante muchas horas.

El daño solar es acumulativo

Uno de los mensajes que más repiten los profesionales sanitarios es que los efectos de la radiación ultravioleta se acumulan con el paso del tiempo.

Las quemaduras solares sufridas durante la infancia y la adolescencia incrementan significativamente el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer de piel décadas después. Por este motivo, la prevención desde edades tempranas es una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto de estas enfermedades.

Además del cáncer cutáneo, la radiación UV puede provocar daños en el ADN celular, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, así como una disminución temporal de la respuesta del sistema inmunitario. Los especialistas recuerdan que esta inmunodepresión puede favorecer la reactivación de algunos virus, como el herpes labial.

La exposición prolongada sin protección también incrementa el riesgo de sufrir patologías oculares, especialmente cuando no se utilizan gafas con filtros homologados frente a la radiación ultravioleta.

Personas con mayor riesgo

Aunque cualquier persona puede sufrir los efectos de una exposición excesiva al sol, existen colectivos especialmente vulnerables.

Entre ellos se encuentran quienes permanecen muchas horas al aire libre por motivos laborales o de ocio, las personas que han sufrido repetidas quemaduras solares a lo largo de su vida, quienes tienen la piel, los ojos o el cabello claros, o aquellas con antecedentes familiares de cáncer de piel.

También conviene extremar las precauciones si se están utilizando determinados medicamentos, como algunos antibióticos, anticonceptivos orales o tratamientos dermatológicos que contienen peróxido de benzoílo, ya que pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la radiación solar. Algunos productos cosméticos también pueden producir este efecto.

Asimismo, Salud Pública recuerda que las personas mayores de 50 años deben prestar una atención especial a la protección frente al sol debido al efecto acumulativo de la radiación.

Un sistema de avisos basado en cinco niveles

El Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud clasifica el riesgo mediante una escala de cinco niveles identificados por colores: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

Cada categoría incorpora recomendaciones específicas para reducir el impacto de la radiación sobre la salud. La Dirección General de Salud Pública actualiza semanalmente estos avisos utilizando la información meteorológica de la AEMET y los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Consejería de Sanidad insiste en que, mientras se mantenga el actual episodio de riesgo extremo, la mejor medida de prevención sigue siendo evitar cualquier exposición directa al sol, incluso en jornadas con sensación térmica moderada o presencia de nubes.