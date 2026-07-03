El Servicio Canario de la Salud crea un comité para blindar la seguridad de los datos clínicos

El Servicio Canario de la Salud ha constituido el Comité de Coordinación de la Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales, un órgano destinado a reforzar la seguridad en la gestión de los datos clínicos y de la información que maneja el sistema sanitario público canario.

El director del SCS, Adasat Goya, presidió este jueves una reunión ejecutiva de la Dirección del organismo en la que se presentaron los trabajos desarrollados desde la Secretaría General para impulsar la Política de Seguridad de la Información del Servicio Canario de la Salud.

A la reunión asistieron los directores y directoras generales del SCS, los responsables de las áreas de salud, las gerencias de hospitales y de Atención Primaria de todas las islas, además de otros miembros de los equipos directivos.

Una política para proteger la información sanitaria

Durante el encuentro se expuso el desarrollo de la Política de Seguridad de la Información del SCS, un conjunto de directrices que regula la forma en la que el organismo gestiona y protege la información que trata y los servicios que presta.

Esta herramienta tiene como objetivos garantizar la calidad y protección de la información y de los servicios, cumplir la legislación vigente en materia de seguridad de la información y protección de datos personales, y asegurar la disponibilidad de los servicios sanitarios.

También busca mejorar la capacidad de gestión de los incidentes de seguridad, actuar de forma preventiva y resolver de manera eficaz los problemas que puedan producirse.

La política contempla además la protección de los activos y recursos de información y tecnología frente a amenazas internas o externas, garantizando la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, uso previsto y valor de la información y de los servicios.

Otro de sus fines es controlar la efectividad de las medidas de seguridad mediante evaluaciones, auditorías y supervisión continua del sistema de gestión, así como promover una cultura de seguridad a través de la formación y concienciación del personal.

Instante de la reunión / LP / DLP

Un comité presidido por Adasat Goya

La gestión de la seguridad de la información en el SCS recaerá en el nuevo Comité de Coordinación de la Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales, junto a las personas responsables de la información, los servicios, la seguridad, los sistemas y la protección de datos.

El órgano colegiado estará presidido por el director del SCS, Adasat Goya, y contará con la participación de las personas titulares de las direcciones generales, direcciones de área de salud, gerencias de Atención Primaria, gerencias de servicios sanitarios y direcciones-gerencias hospitalarias, que actuarán como responsables de los servicios.

Entre sus funciones estará revisar de forma periódica la Política de Seguridad de la Información y proponer actualizaciones, analizar y hacer seguimiento de los principales riesgos residuales asumidos por la Administración, e impulsar medidas de mejora continua del sistema de gestión de la seguridad.

También deberá verificar los procedimientos de seguridad y el resto de documentación asociada, así como realizar seguimiento de los incidentes de seguridad y recomendar posibles actuaciones.

Participantes en la reunión / LP / DLP

Balance de actividad y formación económica

Durante la reunión también se analizó la actividad desarrollada por el SCS durante los seis primeros meses del año, en el marco de los encuentros periódicos que el organismo celebra para evaluar los indicadores de gestión y los programas asistenciales puestos en marcha en hospitales y centros de salud de todas las islas.

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Además, la jornada incluyó una formación específica sobre Gestión Económico Financiera en los centros del Servicio Canario de la Salud.