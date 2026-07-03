Temperaturas de hasta 32 grados este sábado en el interior de Gran Canaria

Las temperaturas máximas pueden llegar a los 32º C este sábado en el interior y medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria, mientras que rondarán los 30ºC en las mismas zonas de Lanzarote y Fuerteventura, según prevé la Aemet.

En el mar habrá norte o noreste 3 o 4, rolando a norte o noroeste. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

Predicción del tiempo por islas para este sábado en Canarias:

LANZAROTE

Intervalos nubosos en costas, más compacto en la vertiente norte y oeste, que tenderá a poco nuboso o despejado a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso. Se podrán alcanzar 30 °C en zonas de interior y del sureste. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 31

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en costas, más compacto en la vertiente norte y oeste, que tenderá a poco nuboso o despejado a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso. No se descarta que se puedan alcanzar 30 °C en zonas de interior y del litoral este. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales. En Jandía, viento moderado con algún intervalo fuerte, especialmente durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 30

GRAN CANARIA

Nuboso en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el norte por la noche. Temperaturas en ligero ascenso, moderado en el caso de las máximas en zonas de interior donde se podrán alcanzar 30 - 32 °C especialmente en medianías orientadas al sur y oeste así como en cumbres. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales, aumentando a moderado del norte por la noche. En cumbres, moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 26

TENERIFE

Nuboso en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el litoral norte por la noche. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en zonas de interior. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales, algo más intenso en los extremos noreste o suroeste por la noche. En cumbres, moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 31

LA GOMERA

Intervalos nubosos en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el litoral norte por la noche. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, algo más intenso en los extremos este y oeste por la tarde y noche. En cumbres, flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 29

LA PALMA

Nuboso en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el litoral norte por la noche. Temperaturas máximas en ligero ascenso en zonas de interior, las mínimas en ligero descenso. Viento flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las horas centrales, algo más intenso en los extremos noreste o suroeste por la noche. En cumbres, flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 28

EL HIERRO

Intervalos nubosos en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos en el litoral norte por la noche. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, algo más intenso en los extremos noreste y suroeste por la tarde y noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 19 26