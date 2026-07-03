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Terremoto en Venezuela, en directo | Se eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por el doble terremoto de Venezuela
La ayuda busca abrirse paso entre los escombros y el caos
Más de 130 venezolanos deportados por EEUU fallecen el mismo día de su llegada por el terremoto
O. González / J. L. Escudero
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Fuente: El Periódico
Siguen las tareas de rescate
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha subrayado este jueves que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país, transcurrida más de una semana desde el doble terremoto que asoló el centro de la costa venezolana dejando, hasta la fecha, un saldo de 2.595 muertos, de acuerdo con el último balance. "Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", ha señalado la mandataria interina en una rueda de prensa en la cual ha subrayado que allá donde existan "puntos activos" en los cuales se sepa que hay gente con vida, "sigue" la referida etapa.
Rescatistas intentan salvar a un niño de nueve años tras ocho días de los seísmos en Venezuela
Un grupo de rescatistas intenta este jueves salvar a Fabio, un niño de nueve años que lleva ocho días entre los escombros de una edificación derrumbada en el estado venezolano de La Guaira (norte, aledaño a Caracas) por el doble terremoto que ha dejado más de 2.290 muertos.
El menor se encuentra a seis metros aproximadamente de distancia de los rescatistas, procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de doce pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado 24 de junio.
La operación de salvamento comenzó a las 23:00 hora local del miércoles (03:00 GMT de hoy), dijo a EFE Protección Civil, que también está en el terreno.
El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró a EFE un efectivo del Ejército, pero según un rescatista, no se descarta que haya más personas con vida junto al menor.
Uruguay confirma envío este sábado de 15 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay Mario Lubetkin confirmó este jueves que el próximo sábado partirá un avión Hércules con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria a Venezuela. En este primer vuelo, Uruguay enviará insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios, productos dispuestos por el Estado uruguayo y por la sociedad civil que se movilizó en los últimos días. El ministro uruguayo habló sobre esto con su par venezolano, Yván Gil, quien agradeció "el gesto" del Gobierno y el pueblo uruguayo, según informó la Cancillería. Venezuela ya ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria, según informó el Gobierno, desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.
Sube a 18 el número de ecuatorianos repatriados tras el doble terremoto en Venezuela
Se sumaron nueve ecuatorianos más que fueron repatriados por el Gobierno ecuatoriano, después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela la semana pasada, lo que sube a 18 el número de ciudadanos que regresaron al país andino.
Los connacionales llegaron la noche del miércoles a la ciudad andina de Latacunga, en el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que cada día está viajando hacia Venezuela para llevar ayuda humanitaria, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
México prepara un buque con más ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su Gobierno enviará un buque de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria a Venezuela para reforzar las labores de apoyo tras los terremotos que devastaron parte del país suramericano y han dejado miles de muertos y heridos.
"Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela", informó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria. La gobernante mexicana detalló que su Gobierno ha desplegado un contingente de 250 elementos especializados y ha enviado hasta ahora más de 71 toneladas de ayuda humanitaria.
OMS: Es probable que el total de fallecidos aumente de forma considerable en Venezuela
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló este jueves que es probable que a medida que las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela dan paso a las tareas de recuperación "el número total de fallecidos aumente de forma considerable".
"El terremoto de la semana pasada ha dejado más de 2.300 muertos, más de 5.000 heridos y cerca de 16.000 personas sin hogar", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus. La OMS coordina actualmente el trabajo de los equipos médicos internacionales de emergencia que están en el terreno atendido a los heridos y apoyando al sistema nacional de salud para que pueda seguir brindando otros tipos de atención sanitario esencial.
El BID dona al menos un millón de dólares a Venezuela tras los terremotos
El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció este jueves que donará al menos un millón de dólares a Venezuela para apoyar los trabajos de emergencia a raíz de los fuertes terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio.
En esta situación los recursos aportados por el BID van destinados a asistencia humanitaria inmediata y a la evaluación de daños y pérdidas para comenzar a orientar las tareas de recuperación.
La asistencia humanitaria incluye 350.000 dólares aportados por el BID, contribuciones de los países miembros de la entidad de entre 300.000 y 400.000 dólares, y entre 100.000 y 200.000 dólares recaudados a través de la campaña interna de solidaridad del Grupo BID 'Todos con Venezuela', con aportes de los empleados de la institución.
Hungría envía a Venezuela ayuda médica y financiera para las víctimas del terremoto
Hungría envía a Venezuela un paquete de ayuda humanitaria con instrumentos y suministros médicos, así como dinero para apoyar la atención a las víctimas del doble terremoto que sacudió el país la semana pasada, causando más de 2.200 muertos.
Así lo anunció este jueves el primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien precisó que, además del paquete de ayuda por valor de 705.000 euros que incluye monitores, materiales de primer auxilio y productos medicinales, Budapest aporta una contribución financiera de 282.000 euros. Este envío está dentro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que coordina la movilización de recursos entre Estados miembros para asistir a la población afectada.
Rumanía envía a Venezuela un avión con ayuda humanitaria, incluido material médico
Rumanía envió a Venezuela este jueves un avión con ayuda humanitaria, incluidos suministros médicos, para atender a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, que causó más de 2.200 muertos.
La carga incluye material de alojamiento y abrigo, como tiendas de campaña, mantas y sacos de dormir, así como suministros médicos esenciales, entre ellos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y soluciones antisépticas, informaron a EFE fuentes del Departamento de Situaciones de Emergencia.
Este envío de ayuda humanitaria está dentro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que coordina la movilización de recursos entre Estados miembros para asistir a la población afectada.
Feijóo reclama que España tome un papel protagonista en la reconstrucción de Venezuela
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este jueves que España tenga un papel protagonista en la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos y ha sugerido un posible mecanismo para anticipar ayuda a este país y que, "a medio o largo plazo", se devuelva.
"Echo de menos que nuestro país esté protagonizando, como otros, la recuperación de Venezuela, y sensibilizando a toda la Unión Europea con el problema de ese país, que es desolador", ha admitido el líder del PP, que se ha expresado así en un foro sobre la UE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.
Feijóo ha reivindicado la "relación familiar" que une a España con Venezuela y ha lamentado la situación política de este país.
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