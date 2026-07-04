El calor gana fuerza en Canarias con máximas de hasta 35 grados

Canarias afronta la recta final del fin de semana con un nuevo repunte de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de hasta 35 grados en algunos puntos del Archipiélago, especialmente en Gran Canaria y Fuerteventura, donde el calor será más intenso.

El ascenso térmico vendrá acompañado de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las islas, aunque persistirán algunos intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas del día. Además, la calima ligera comenzará a ganar protagonismo en las islas orientales y se extenderá durante la tarde hacia Tenerife y La Gomera.

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos en costas norte y oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o algún ligero ascenso. Se podrán registrar ascensos moderados de las máximas en el litoral sur y este, donde se alcanzarán los 30-32 °C. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 / 31

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos en costas norte y oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se podrán registrar ascensos moderados de las máximas en zonas de interior del sur, donde se alcanzarán los 34 °C. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, especialmente por la noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 / 30

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas. Máximas en moderado ascenso, salvo en zonas bajas del norte y litorales del resto de vertientes. Se alcanzarán 34 °C en medianías orientadas al sudeste, sur y al oeste y en la cuenca de Tejeda, y 30 °C en medianías altas del norte. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en extremos este y oeste. En cumbres, flojo a moderado de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 / 26

TENERIFE

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de 500 a 600 metros, a primeras y últimas horas, y algunos intervalos en el litoral sur de madrugada. Calima ligera en altura, algo más significativa por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las máximas en medianías y zonas altas. Se superarán los 30 °C en medianías del este, sur y oeste. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en los extremos nordeste y suroeste. En cumbres centrales soplará moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 / 30

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de 500 a 600 metros, a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las máximas en medianías y zonas altas. Se superarán los 30 °C en medianías del este, sur y oeste, así como en zonas altas. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en los extremos este y oeste. En cumbres, flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 / 30

LA PALMA

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de 600 a 700 metros, a primeras y últimas horas, y algunos intervalos en el litoral oeste de madrugada. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso en costas, moderado en zonas de interior. Se podría alcanzar localmente los 30 °C en medianías del oeste. Viento de componente norte moderado. En cumbres, flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 / 26

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de 500 a 600 metros, a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios en costas. En ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Se podría alcanzar localmente los 30 °C en zonas de interior. Viento de componente norte moderado. En cumbres, flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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