Canarias afronta desde este domingo un episodio de calor con gran riesgo de incendios forestales

Canarias afrontará a partir de este domingo, 5 de julio, un episodio de altas temperaturas que elevará también el riesgo de incendios forestales. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha pedido a la población que extreme las medidas de autoprotección para reducir los riesgos asociados al calor y evitar cualquier conducta que pueda provocar un fuego.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que, durante estos episodios, la prevención es importante. Por eso, insiste en no arrojar colillas, cerillas encendidas ni residuos en zonas arboladas, así como en evitar el lanzamiento de petardos, voladores o cualquier otro artefacto con fuego en áreas de riesgo, terrenos agrícolas o urbanizaciones próximas a masa forestal.

El Gobierno de Canarias declaró la prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago desde las 8.00 horas del domingo, 5 de julio, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Una masa de aire cálido se acerca a Canarias

Los modelos meteorológicos apuntan a un episodio asociado a una masa de aire cálido de origen africano, que afectará inicialmente a Gran Canaria y a zonas del interior de Fuerteventura durante el domingo. A partir del lunes, la previsión señala una intensificación progresiva en el resto del Archipiélago, con especial incidencia entre el martes y el jueves.

Además, el Gobierno canario ha pedido mantener una franja de seguridad libre de vegetación seca y residuos alrededor de viviendas y parcelas sin edificar. También recomienda no acampar fuera de las zonas habilitadas y respetar las limitaciones que puedan establecer cabildos y ayuntamientos sobre el acceso a zonas forestales o la realización de determinados trabajos mientras se mantenga la situación de riesgo.

Recomendaciones ante el episodio de calor en Canarias

En caso de ver humo o fuego, la recomendación es llamar de inmediato al 112. Avisar cuanto antes permite activar los recursos de emergencia con mayor rapidez y puede ser decisivo para evitar que un conato evolucione a un incendio de mayores dimensiones.

Las altas temperaturas también obligan a reforzar las precauciones personales. El Gobierno de Canarias aconseja evitar la práctica de ejercicio físico durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, beber agua con frecuencia y protegerse del sol. También recomienda optar por comidas ligeras y evitar el consumo de alcohol.

La atención debe ser mayor en el caso de las personas más vulnerables al calor, especialmente mayores y menores. El Ejecutivo autonómico pide prestarles especial cuidado durante este episodio, comprobar que se hidratan correctamente y evitar que permanezcan expuestos al sol o en espacios cerrados sin ventilación adecuada.